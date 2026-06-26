Νέα εποχή για τις παραλίες της Λεμεσού με μηχάνημα των €250.000

Ένα μεγάλο κενό στην καθαριότητα παραλιών καλύπτει πλέον από χθες ο Δήμος Λεμεσού, αφού παραλήφθηκε και τέθηκε σε λειτουργία υπερσύγχρονο όχημα καθαρισμού της άμμου, το οποίο έπιασε ήδη δουλειά. Η Λεμεσός αποκτά ένα τέτοιο μηχάνημα για πρώτη φορά και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην καλύτερη διαχείριση και καθαριότητα των παραλιών της πόλης. Το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού, και ειδικά η Ακτή Ολυμπίων, έχει αλλάξει ήδη όψη από σειρά παρεμβάσεων τους τελευταίους μήνες, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις κατά μήκος όλου του παραλιακού μετώπου. Ξεχωρίζει, επίσης, η σημαντική αλλαγή που έγινε στα κρεβατάκια και τις ομπρέλες της παραλίας, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά και πλέον βρίσκονται υπό την απευθείας διαχείριση του Δήμου Λεμεσού, με την τιμή να παραμένει στα 2,50 ευρώ.

Το «νέο απόκτημα» του Δήμου Λεμεσού αγοράστηκε έναντι δαπάνης 250.000 ευρώ και πρόκειται για το Beach Tech 5500, ειδικό για καθαρισμό και φιλτράρισμα της άμμου από σκουπίδια και άλλα ανεπιθύμητα αντικείμενα. Μέχρι σήμερα ο καθαρισμός της άμμου στην ακτογραμμή της Λεμεσού γινόταν πολύ σπάνια και κυρίως με χειροκίνητα μέσα. Το εν λόγω μηχάνημα μπορεί να καθαρίζει την άμμο τόσο από μεγάλα αντικείμενα, όπως πλαστικές και γυάλινες μπουκάλες, τενεκεδάκια και άλλα, μέχρι και αποτσίγαρα που πετούν ασυνείδητοι στην άμμο.

Φύτεψαν 1.300 δέντρα

Τους τελευταίους μήνες ο Δήμος Λεμεσού έδωσε μεγάλη σημασία στην αναβάθμιση της εικόνας του παραλιακού μετώπου, με διάφορες παρεμβάσεις. Μια από αυτές, που ξεκίνησε ήδη και ξεχωρίζει, αφορά τη μαζική δενδροφύτευση σε διάφορα σημεία, κυριολεκτικά πάνω στην άμμο. Στην ανατολική πλευρά της Ακτής Ολυμπίων, όπου υπήρχε χώρος δημιουργήθηκαν νέα μικρά δασύλλια με δεκάδες δέντρα, ενώ η φύτευση επεκτάθηκε σε όλο το μήκος της παραλίας με εκατοντάδες αρμυρίκια, που τα επόμενα χρόνια θα προσφέρουν φυσική σκιά στους λουομένους και επισκέπτες της Ακτής Ολυμπίων. Αντίστοιχο σκηνικό και στην Ακταία Οδό, εκεί όπου φυτεύτηκαν και πεύκα, που ξεκίνησαν ήδη να μεγαλώνουν πρασινίζοντας την περιοχή. Συνολικά έχουν φυτευτεί σταδιακά από το Δήμο Λεμεσού πάνω από 1.300 δέντρα, ενώ έρχονται και άλλες μαζικές δενδροφυτεύσεις όπου υπάρχει διαθέσιμο σημείο στο παραλιακό μέτωπο. Ακόμα, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής σε δύο σημεία της Ακτής Ολυμπίων.

Τελειώνει η ράμπα σκαφών

Επιπλέον, στο τέρμα της Ακτής Ολυμπίων ολοκληρώνεται εντός Ιουλίου και η νέα ράμπα καθέλκυσης σκαφών, με τον Δήμο Λεμεσού να εκπληρώνει ένα πάγιο αίτημα πολιτών που έχουν σκάφη. Στο ίδιο σημείο έγινε εκτεταμένη καθαριότητα της κοίτης του ποταμού και πλέον έχουν φυτευτεί επίσης πολλά δέντρα, δημιουργώντας ένα νέο πνεύμονα πρασίνου, με ταυτόχρονη καλύτερη «οργάνωση» του χώρου για πρόσβαση μόνο στους δικαιούχους. Όσον αφορά το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης, συνεχίζεται η καθημερινή επιτήρηση από δύο σκάφη που μισθώνει ο δήμος.