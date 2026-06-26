Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρό βρέφος 12 μηνών μετά από αδιαθεσία και πυρετό

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Λεμεσό, με ένα αγοράκι μόλις 12 μηνών να χάνει τη ζωή του, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Φιλελεύθερος, γύρω στις 22:30 το βρέφος μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, σε κωματώδη κατάσταση, ενώ προηγουμένως βρισκόταν στην οικία της οικογένειας.

Κατά την άφιξή του στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, το ιατρικό προσωπικό διαπίστωσε ότι το παιδί δεν είχε αισθήσεις, ήταν άπνοο, με μελανιασμένα χείλη και υποστάσεις στα κάτω άκρα.

Γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν, προχωρώντας σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ στη συνέχεια το βρέφος διασωληνώθηκε. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να ανακτήσει αυτόματη κυκλοφορία και περίπου μία ώρα αργότερα ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το τραγικό περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως η Αστυνομία. Μέλη της μετέβησαν στο νοσοκομείο και διενήργησαν αυτοψία στη σορό του βρέφους, χωρίς να διαπιστώσουν εξωτερικές κακώσεις.

Σύμφωνα με τους οικείους του, το παιδί παρουσίαζε αδιαθεσία και πυρετό από τις 23 Ιουνίου. Την Τετάρτη οι γονείς του το είχαν μεταφέρει σε παιδίατρο, ο οποίος διέγνωσε γαστρεντερίτιδα και χορήγησε φαρμακευτική αγωγή.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, ο οποίος αναμένεται να διενεργήσει τη νενομισμένη νεκροτομή το Σάββατο, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού.