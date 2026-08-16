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Στη φυλακή για 8 ημέρες ο 36χρονος με τα 23 κιλά κάνναβης στις αποσκευές του στο Αεροδρόμιο Λάρνακας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στην αποσκευή του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 42μαύρες νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 23 περίπου κιλά ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης.

Την οκταήμερη κράτηση υπόπτου στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν χθες περίπου 23 κιλά ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης διέταξε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. 

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Σημειώνεται ότι όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία το μεσημέρι του Σαββάτου, Τελωνειακοί λειτουργοί, καθ’ υπόδειξη μελών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, ανέκοψαν για έλεγχο άντρα ηλικίας 36 ετών, ο οποίος αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τρίτη χώρα.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στην αποσκευή του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 42μαύρες νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 23 περίπου κιλά ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης.

Ο 36χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

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