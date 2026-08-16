Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ιεζεκιήλ (Τμ. Δασών): Υποψίες για σκόπιμους εμπρησμούς στην Πάφο - «Δεν γίνεται κάθε χρόνο να έχουμε πυρκαγιές στις ίδιες περιοχές»
| Κύπρος

Προσωπικές διαφορές πίσω από το επεισόδιο με μαχαίρι στη Λεμεσό - Υπό εξαήμερη κράτηση ο 39χρονος ύποπτος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ένας 39χρονος άντρας από τη Συρία δέχθηκε επίθεση από άλλο πρόσωπο, το οποίο τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι.

Οι προσωπικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες ηλικίας 39 χρόνων, είναι σύμφωνα με την αστυνομία, η αιτία του προχθεσινού επεισοδίου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός εκ των δύο εμπλεκομένων.Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί από την αστυνομία και τελεί υπό εξαήμερη κράτηση.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, το περιστατικό συνέβη στις 8.30 το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, σε περιοχή της Λεμεσού. Ένας 39χρονος άντρας από τη Συρία δέχθηκε επίθεση από άλλο πρόσωπο, το οποίο τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικό τραύμα στο πρόσωπο, που πιστεύεται ότι προκλήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Έτυχε περίθαλψης και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Από τις έρευνες που διενήργησαν μέλη της Αστυνομίας, προέκυψαν στοιχεία εναντίον άντρα, επίσης 39 χρόνων ομοεθνή του θύματος. Ο ύποπτος εντοπίστηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, που προχώρησαν στη σύλληψη του. Χθες το πρωί ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού όπου τέθηκε υπό εξαήμερη κράτηση για διευκόλυνση των αστυνομικών ερευνών. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα