Προσωπικές διαφορές πίσω από το επεισόδιο με μαχαίρι στη Λεμεσό - Υπό εξαήμερη κράτηση ο 39χρονος ύποπτος

Οι προσωπικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες ηλικίας 39 χρόνων, είναι σύμφωνα με την αστυνομία, η αιτία του προχθεσινού επεισοδίου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός εκ των δύο εμπλεκομένων.Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί από την αστυνομία και τελεί υπό εξαήμερη κράτηση.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, το περιστατικό συνέβη στις 8.30 το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, σε περιοχή της Λεμεσού. Ένας 39χρονος άντρας από τη Συρία δέχθηκε επίθεση από άλλο πρόσωπο, το οποίο τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικό τραύμα στο πρόσωπο, που πιστεύεται ότι προκλήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Έτυχε περίθαλψης και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Από τις έρευνες που διενήργησαν μέλη της Αστυνομίας, προέκυψαν στοιχεία εναντίον άντρα, επίσης 39 χρόνων ομοεθνή του θύματος. Ο ύποπτος εντοπίστηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, που προχώρησαν στη σύλληψη του. Χθες το πρωί ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού όπου τέθηκε υπό εξαήμερη κράτηση για διευκόλυνση των αστυνομικών ερευνών.

Πηγή: ΚΥΠΕ