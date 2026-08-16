Ο Weeknd το ξανασκέφτηκε: Δεν αποσύρει τελικά το καλλιτεχνικό του όνομα

Το καλλιτεχνικό όνομα The Weeknd δεν φαίνεται τελικά να οδεύει προς απόσυρση, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Abel Tesfaye τα προηγούμενα χρόνια ότι ήθελε να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της καριέρας του.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας του After Hours Til Dawn Tour στη Στοκχόλμη, στις 8 Αυγούστου, ο Καναδός καλλιτέχνης αναφέρθηκε από τη σκηνή στα σχέδιά του, ξεκαθαρίζοντας ότι άλλαξε γνώμη.

«Δοκίμασα λίγο την απόσυρση και δεν μου άρεσε όπως ένιωσα», είπε στους θαυμαστές του, προσθέτοντας στη συνέχεια ότι θα παραμείνει μαζί τους «για πάντα».

Από το «τελευταίο κεφάλαιο» στην αλλαγή γνώμης

Η εξέλιξη αποτελεί ανατροπή μιας ιδέας που ο Tesfaye καλλιεργούσε εδώ και αρκετά χρόνια. Ήδη από το 2022 είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το ψευδώνυμο, ενώ το 2023 είχε αλλάξει το εμφανιζόμενο όνομά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε Abel Tesfaye. Τότε είχε δηλώσει ότι ήθελε να «σκοτώσει τον The Weeknd» και ότι το επόμενο άλμπουμ του πιθανότατα θα αποτελούσε την τελευταία του δουλειά με αυτό το όνομα.

Το σχέδιο έγινε ακόμη πιο συγκεκριμένο γύρω από την κυκλοφορία του «Hurry Up Tomorrow» το 2025. Ο Tesfaye παρουσίαζε το άλμπουμ ως το κλείσιμο ενός κύκλου που είχε αρχίσει με το «After Hours» και συνεχίστηκε με το «Dawn FM», αφήνοντας να εννοηθεί ότι μαζί του θα ολοκληρωνόταν και η εποχή του The Weeknd.

Σε συνεντεύξεις του είχε εξηγήσει ότι δεν σκόπευε να εγκαταλείψει τη μουσική, αλλά ήθελε να απομακρυνθεί από την περσόνα που δημιούργησε στην αρχή της καριέρας του και να αναζητήσει νέες δημιουργικές προκλήσεις.

Η σχέση του με το καλλιτεχνικό του όνομα είχε, άλλωστε, αλλάξει με την πάροδο των χρόνων. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο GQ, είχε παραδεχθεί ότι δεν αγαπούσε πλέον το «The Weeknd» όσο όταν το επέλεξε, σημειώνοντας παράλληλα ότι είχε αρχίσει να αισθάνεται πιο άνετα με το πραγματικό του όνομα, Abel.

Τελικά, όμως, η δοκιμή της ζωής μακριά από τον The Weeknd φαίνεται ότι είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Με τη δήλωσή του στη Στοκχόλμη, ο Tesfaye δείχνει πλέον ότι το όνομα με το οποίο έγινε ένας από τους μεγαλύτερους pop καλλιτέχνες παγκοσμίως θα παραμείνει.

Με πληροφορίες από People / Entertainment Weekly