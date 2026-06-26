Απορρίφθηκε η αίτηση κοινοτήτων για αναστολή της άδειας ασφαλτικού στο Μιτσερό

Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε την ενδιάμεση αίτηση οκτώ κοινοτικών συμβουλίων για αναστολή της εκτέλεσης πολεοδομικής άδειας που αφορά τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος σε χώρο πλησίον της κοινότητας Μιτσερού.

Η αίτηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, είχε καταχωριστεί από τις κοινότητες Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας, Κάτω Μονής, Αρεδίου, Μενοίκου, Μαλούντας και Ορούντας, οι οποίες ζητούσαν την αναστολή της άδειας μέχρι την εκδίκαση της εκκρεμούσας έφεσης.

Η υπόθεση αφορά τη μετακίνηση της μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος από την οικιστική περιοχή Δαλίου σε χώρο κοντά στο Μιτσερό. Προηγουμένως, το Διοικητικό Δικαστήριο είχε απορρίψει την προσφυγή των οκτώ κοινοτικών συμβουλίων, επικυρώνοντας τη χορηγηθείσα πολεοδομική άδεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, το Εφετείο, με απόφαση της πλειοψηφίας των δικαστών, εξέτασε την αίτηση επί της ουσίας και έκρινε ότι στην παρούσα περίπτωση δεν τεκμηριώνεται ούτε έκδηλη παρανομία ούτε ανεπανόρθωτη ζημιά, μεταξύ άλλων σε σχέση με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, όπως υποστήριζαν οι κοινότητες.

Παράλληλα, στην απόφαση μειοψηφίας διατυπώθηκε η θέση ότι η αίτηση δεν είχε δικονομικό υπόβαθρο και ως εκ τούτου θα έπρεπε να απορριφθεί.

Το Διοικητικό Εφετείο έδωσε οδηγίες στα εμπλεκόμενα μέρη για σύντομη εκδίκαση της έφεσης.

Την υπόθεση, εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, χειρίστηκαν η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Θεοδώρα Πιπερή Χριστοδούλου και ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Θάσος Χατζηλούκας.