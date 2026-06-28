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| Κύπρος

Στους 38 βαθμούς ανεβαίνει σήμερα ο υδράργυρος - Πιθανότητα μεμονωμένης βροχής στα ορεινά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Κυρίως αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, ενώ αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. 

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Κατά τις επόμενες μέρες, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις κλιματολογικές τιμές.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. 

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις κλιματολογικές τιμές.

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