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| Κύπρος

Αντιτρομοκρατική άσκηση στη Λεμεσό: Αβολίδωτα πυρά και κινητοποίηση στον αυτοκινητόδρομο - Πότε θα γίνει

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι δραστηριότητες εντάσσονται στο πλαίσιο της άσκησης και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας

Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, 2026, μεταξύ των ωρών 8π.μ. και 12μ., θα διεξαχθεί αντιτρομοκρατική άσκηση με την ονομασία «ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ 2026», στην περιοχή του Λιμανιού Λεμεσού.

Στην Άσκηση θα συμμετάσχουν Τμήματα και Υπηρεσίες της Αστυνομίας Κύπρου, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, η Αρχή Λιμένων Κύπρου, η Eurogate Container Terminal Limassol, η οποία έχει και την ευθύνη της διοργάνωσης.

Σκοπός της άσκησης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφαλείας, η επαλήθευση των διαδικασιών επιχειρησιακού συντονισμού και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων κρατικών και ιδιωτικών φορέων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης περιστατικού τρομοκρατικής ενέργειας που επηρεάζει την ασφάλεια πλοίου και Λιμενικών εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, θα χρησιμοποιηθούν εικονικά (αβολίδωτα) πυρά εντός των καθορισμένων χώρων διεξαγωγής της και θα υπάρξει κινητοποίηση τόσο από πλευράς αστυνομίας όσο και από άλλες κρατικές υπηρεσίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Λιμανιού.

Αυτές οι δραστηριότητες εντάσσονται στο πλαίσιο της άσκησης και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας. Καλείται το κοινό που θα βρίσκεται στην περιοχή του Λιμανιού Λεμεσού κατά τη διάρκεια της άσκησης να συνεργάζεται με την Αστυνομία και να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμοδίων.

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