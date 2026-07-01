Καταγράφηκαν τα πρώτα οριακά 40άρια του 2026 – Δείτε πού χτύπησε κόκκινο ο υδράργυρος (χάρτης)

Τα πρώτα οριακά 40άρια της φετινής σεζόν καταγράφηκαν την Τρίτη στην Αθαλάσσα, με μετεωρολογικούς σταθμούς του Τμήματος Μετεωρολογίας να δείχνουν θερμοκρασίες μια ανάσα από τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο μετεωρολογικός σταθμός ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας κατέγραψε μέγιστη θερμοκρασία 39,6 βαθμών Κελσίου στις 14:51.

Ο σταθμός στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, FD Visitor Center, κατέγραψε 39,8 βαθμούς Κελσίου στις 14:43.

Οι δύο μετρήσεις, που στρογγυλοποιούνται στους 40 βαθμούς, αποτελούν τα πρώτα 40άρια του 2026.

Την εικόνα των υψηλών θερμοκρασιών αποτυπώνει και ο χάρτης ημερήσιων μέγιστων θερμοκρασιών του Kitasweather για τις 30 Ιουνίου 2026 στις 15:30. Στον χάρτη, οι τιμές των 40 βαθμών εμφανίζονται στην περιοχή της Λευκωσίες, ενώ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και σε άλλες περιοχές του εσωτερικού.

Χάρτης από Kitasweather

Πότε καταγράφηκαν τα πρώτα 40άρια τα προηγούμενα χρόνια

Σύμφωνα με το Kitasweather, τα πρώτα 40άρια των προηγούμενων επτά ετών καταγράφηκαν ως εξής:

Το 2025, το πρώτο 40άρι καταγράφηκε στις 23 Μαΐου από τον σταθμό του Τμήματος Μετεωρολογίας στην Αυδήμου.

Το 2024, τα πρώτα 40άρια καταγράφηκαν στις 3 Ιουνίου από συνολικά 13 σταθμούς του Τμήματος Μετεωρολογίας και έναν σταθμό του Kitasweather.

Το 2023, το πρώτο οριακό 40άρι καταγράφηκε στις 8 Ιουλίου από τον μετεωρολογικό σταθμό στον εκθεσιακό χώρο της BMW του ομίλου Πηλακούτα στον Στρόβολο.

Το 2022, το πρώτο 40άρι καταγράφηκε στις 29 Μαΐου από τον σταθμό του Τμήματος Μετεωρολογίας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, FD Visitor Center.

Το 2021, τα πρώτα 40άρια καταγράφηκαν στις 3 Μαΐου, από τους σταθμούς του Τμήματος Μετεωρολογίας στο Αλονούδι, στον Κάμπο και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, FD Visitor Center.

Το 2020, το πρώτο 40άρι καταγράφηκε στις 15 Μαΐου από τον σταθμό του Τμήματος Μετεωρολογίας στον Αστρομερίτη.

Το 2019, το πρώτο 40άρι καταγράφηκε στις 28 Μαΐου από τον σταθμό του Τμήματος Μετεωρολογίας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, FD Visitor Center.