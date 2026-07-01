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Δύο ανήλικες αδελφές εξαφανίστηκαν από την Αγλαντζιά – Έκκληση της Αστυνομίας

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Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δύο ανήλικων να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον εντοπισμό δύο ανήλικων αδελφών από την Παλαιστίνη, οι οποίες απουσιάζουν από τον χώρο διαμονής τους στην Αγλαντζιά, στην επαρχία Λευκωσίας, από τις 30 Ιουνίου 2026.

Πρόκειται για τη 17χρονη Sarra Esaifan και τη 14χρονη αδελφή της, Kawtar Esaifan.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η Sarra Esaifan περιγράφεται ως ύψους 1,62 μ., κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε μπλε βερμούδα μέχρι το γόνατο, γκρίζα φανέλα, μαύρη ζακέτα και μαύρα-άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Η Kawtar Esaifan περιγράφεται ως ύψους περίπου 1,60 μ., κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά μεσαίου μήκους. Κατά την αναχώρησή της φορούσε επίσης μπλε βερμούδα μέχρι το γόνατο, γκρίζα φανέλα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Φωτογραφία της Kawtar Esaifan δεν έχει δοθεί στην Αστυνομία, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για εξασφάλισή της, ώστε να δημοσιευθεί στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό της.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των δύο ανήλικων να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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