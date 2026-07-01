Ορούντα: Μάχη για τη ζωή δίνει 58χρονος – Τον χτύπησε διερχόμενο αυτοκίνητο

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Ορούντα: Μάχη για τη ζωή δίνει 58χρονος – Τον χτύπησε διερχόμενο αυτοκίνητο

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Το τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται – Ο 69χρονος οδηγός μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο και αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες βράδυ στην επαρχία Λευκωσίας, τραυματίστηκε 58χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα γύρω στις 8μ.μ. στη Λεωφόρο Χρίστου Τσιάρτα στην Ορούντα, όχημα που οδηγούσε 69χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε 58χρονο ο οποίος προσπαθούσε να διασταυρώσει το δρόμο πεζός. Στη συνέχεια το όχημα προσέκρουσε σε πάσσαλο της ΑΗΚ και ακινητοποιήθηκε.  

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τους δύο εμπλεκόμενους, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για εξετάσεις.

Ο 69χρονος έλαβε αργότερα εξιτήριο, ενώ ο 58χρονος νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη.

Η Τροχαία Λευκωσίας διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.

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