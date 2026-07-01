Βρετανία: Πρόσφυγες θα καλούνται να επιστρέψουν έως 10.000 στερλίνες για στέγαση και επιδόματα

Να επιστρέψουν έως και 10.000 στερλίνες, δηλαδή περίπου 11.600 ευρώ, θα καλούνται πρόσωπα που έχουν λάβει καθεστώς πρόσφυγα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον διαθέτουν τα οικονομικά μέσα. Το ποσό θα αφορά τη συνεισφορά τους στο κόστος στέγασης και επιδομάτων που τους καταβλήθηκαν όσο ανέμεναν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου.

Το μέτρο περιλαμβάνεται σε νέο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο κατατέθηκε στο βρετανικό κοινοβούλιο. Πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης που αυστηροποιεί τους κανόνες ασύλου, σε μια περίοδο κατά την οποία το αντιμεταναστευτικό Reform UK προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ δήλωσε ότι το κόστος φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο είναι ιδιαίτερα υψηλό για τους Βρετανούς φορολογουμένους. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι δαπάνες για στέγαση και επιδόματα ανήλθαν πέρυσι σε 4 δισ. λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4,6 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει ήδη μειώσει το σχετικό κόστος κατά περίπου 1 δισ. λίρες από τον Ιούλιο του 2024, όταν οι Εργατικοί ανέλαβαν την εξουσία. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μεταφορά αιτούντων άσυλο από ξενοδοχεία σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η Μαχμούντ ανέφερε ότι είναι δίκαιο να ζητηθεί από όσους μπορούν οικονομικά να συμβάλουν στο κόστος. Όπως είπε, η λήψη βοήθειας από το κράτος ως αιτών άσυλο αποτελεί δικαίωμα, αλλά συνοδεύεται και από ευθύνη.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι πληρωμές θα γίνονται σε μηνιαία βάση από πρόσφυγες των οποίων τα εισοδήματα θα ξεπερνούν συγκεκριμένο όριο, το οποίο δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η εξόφληση του ποσού θα αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας μόνιμης παραμονής και, στη συνέχεια, για την απόκτηση βρετανικής υπηκοότητας.

Το υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι το κόστος στέγασης ανέρχεται σε 23,25 λίρες την ημέρα ανά άτομο σε κέντρα υποδοχής και σε 144 λίρες την ημέρα όταν πρόκειται για ξενοδοχεία. Τα επιδόματα κυμαίνονται από 9,95 έως 49,18 λίρες την εβδομάδα ανά άτομο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ένα τέταρτο των ενηλίκων που απέκτησαν καθεστώς πρόσφυγα την περίοδο 2015-2023 είχε βρει εργασία μέσα στη χρονιά κατά την οποία αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας, ενώ οι μισοί είχαν ενταχθεί στην αγορά εργασίας μέσα σε δύο χρόνια.

Η Μαντλίν Σάμψιον, διευθύντρια του Παρατηρητηρίου Μεταναστεύσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, εκτίμησε ότι η επίδραση του μέτρου στα δημόσια οικονομικά θα είναι περιορισμένη, καθώς θα εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις και αφορά ανθρώπους που, κατά κανόνα, έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 12% την περίοδο Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, φτάνοντας τους 94.000 ανθρώπους.