Η Πλατεία Μουττάλου ζωντάνεψε μέσα από το έργο «Η Πλατεία» Μια βραδιά πολιτισμού και μνήμης στην Πάφο

Η Πλατεία Μουττάλου μετατράπηκε το βράδυ της εκδήλωσης σε σημείο συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών, φιλοξενώντας τη θεατρική παράσταση «Η Πλατεία», μια παραγωγή που ανέδειξε τις μνήμες, την ιστορία και την ταυτότητα μιας από τις πιο χαρακτηριστικές γειτονιές της Πάφου.

Μέσα από το θεατρικό έργο, η πλατεία απέκτησε ξανά ζωή, προσφέροντας στο κοινό στιγμές γέλιου, συγκίνησης και προβληματισμού, ενώ αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι δημόσιοι χώροι στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε χαιρετισμό του, ο Δημαρχεύοντας Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου τόνισε ότι η Πλατεία Μουττάλου δεν αποτελεί απλώς έναν δημόσιο χώρο, αλλά την καρδιά μιας γειτονιάς με ιστορία, ανθρώπους και αναμνήσεις.

Υπογράμμισε ακόμη ότι ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στη στήριξη πολιτιστικών δράσεων που ενώνουν την τοπική κοινωνία και αναδεικνύουν τον πολιτιστικό πλούτο της πόλης.

Όπως σημείωσε, ο πολιτισμός δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασικό στοιχείο της ταυτότητας και της ζωής της Πάφου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη όλους τους συντελεστές της παράστασης για τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όσους εργάζονται διαχρονικά για τη διατήρηση και την προώθηση του πολιτισμού στην Πάφο, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που γεμίζουν τις γειτονιές με ζωή, τέχνη και δημιουργία.