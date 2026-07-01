Ξανά θύμα ληστείας διανομέας στη Λεμεσό - Τον χτύπησαν, τον μαχαίρωσαν και του άρπαξαν €150

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 23χρονο διανομέα φαγητού, η οποία διαπράχθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στη 1:30π.μ., ενώ ο 23χρονος οδηγούσε ποδήλατο στη λεωφόρο Ομονοίας στη Λεμεσό, προσεγγίστηκε από τρία άγνωστα του πρόσωπα, τα οποία του ζήτησαν να τους παραδώσει το φαγητό που μετέφερε. Ο 23χρονος αρνήθηκε με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση από τους αγνώστους, οι οποίοι τον κτύπησαν με τα χέρια και με σιδερένιο αντικείμενο. Ένας εξ΄ αυτών φέρεται να τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Ακολούθως οι δράστες φέρονται να έκλεψαν το χρηματικό ποσό των €150 που είχε στην κατοχή του ο παραπονούμενος και να τράπηκαν σε φυγή.

Ο 23χρονος μετέβηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματος του, οίδημα στο δεξί μάτι και επιφανειακό τραύμα στην αριστερή κοιλιακή χώρα και κρατήθηκε για περεταίρω νοσηλεία.

Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο 23χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.