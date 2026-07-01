Στο μικροσκόπιο οι «σούζες» και οι κόντρες: Εξετάζονται αυστηρότερες ποινές – Με το βλέμμα στο μοντέλο της Πολωνίας

Οι εικόνες με μοτοσικλετιστές να κάνουν «σούζες», αυτοκίνητα να στήνουν αυτοσχέδιες κόντρες και βίντεο με επικίνδυνες επιδείξεις να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν προβληματίζουν μόνο για την παραβατική συμπεριφορά στους δρόμους. Προκαλούν έντονη ανησυχία και για το μήνυμα που εκπέμπουν, ιδιαίτερα προς τους νεότερους οδηγούς, ενισχύοντας φαινόμενα μιμητισμού. Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σ0ημασία αν ληφθεί υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, από τους 19 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίες οδικές συγκρούσεις, οι οκτώ επέβαιναν σε μοτοσικλέτα- επτά ως οδηγοί και ένας ως συνεπιβάτης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Αστυνομία επεξεργάζεται τρόπους ενίσχυσης του νομοθετικού πλαισίου, έχοντας στραμμένο το βλέμμα σε πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πολωνία. Όπως ανέφερε αρμόδια πηγή στο politis.com.cy, στόχος δεν είναι μόνο η αυστηρότερη αντιμετώπιση της επικίνδυνης οδήγησης, αλλά και ο περιορισμός της προβολής τέτοιων συμπεριφορών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Το πρόβλημα των θανατηφόρων τροχαίων είναι σοβαρό. Την ίδια ώρα βλέπουμε νέους να επηρεάζονται από βίντεο που παρουσιάζουν τις "σούζες" και τις κόντρες ως κάτι εντυπωσιακό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που θέλουμε να περιορίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δυσκολία βρίσκεται στην απόδειξη

Σήμερα, ακόμη και όταν ένα βίντεο δημοσιεύεται δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ποινική διερεύνηση δεν είναι απλή υπόθεση. Οι ανακριτές πρέπει να ταυτοποιήσουν τον λογαριασμό, να εξακριβώσουν ποιος πραγματικά έκανε την ανάρτηση και στη συνέχεια να συνδέσουν το συγκεκριμένο πρόσωπο με το περιστατικό.

«Η απόδειξη είναι δύσκολη. Δεν αρκεί να υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο», ανέφερε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του politis.com.cy, στο τραπέζι βρίσκεται η δημιουργία ειδικής πρόνοιας που θα καλύπτει συγκεκριμένες επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως η οδήγηση μοτοσικλέτας στον έναν τροχό («σούζα») και οι παράνομοι αγώνες δρόμου. Παράλληλα, εξετάζονται τρόποι ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα και οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προβάλλουν τέτοιες πρακτικές, με στόχο την ενίσχυση του αποτρεπτικού χαρακτήρα της νομοθεσίας.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια σκέψη που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Δεν υπάρχει κατατεθειμένο νομοσχέδιο ούτε έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το ύψος των ποινών.

Σήμερα, ένας μοτοσικλετιστής που εντοπίζεται να κινείται στον έναν τροχό μπορεί να συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση. Όταν όμως το περιστατικό προκύπτει μόνο μέσα από βίντεο που δημοσιεύεται εκ των υστέρων στο διαδίκτυο, η στοιχειοθέτηση της υπόθεσης γίνεται σημαντικά πιο δύσκολη.

Το παράδειγμα της Πολωνίας

Η Πολωνία προχώρησε φέτος σε μία από τις πιο αυστηρές μεταρρυθμίσεις για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα πολωνικά δημοσιεύματα, από τις 30 Μαρτίου 2026, οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστές που πραγματοποιούν εσκεμμένα drifting ή «σούζες» εκτός νόμιμων διοργανώσεων θα χάνουν το δίπλωμά τους για τρεις μήνες, ενώ θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα που φτάνουν τις 30.000 ζλότι, δηλαδή περίπου 7.100 ευρώ.

Παράλληλα, θεσπίστηκε για πρώτη φορά το αδίκημα των παράνομων αγώνων δρόμου, με συμμετέχοντες και διοργανωτές να αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε χρόνια, ενώ εισήχθη και νέο αδίκημα για την ιδιαίτερα επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πολωνικών αρχών, το 2025 καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην ιστορία της χώρας, εξέλιξη που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη σταδιακή αυστηροποίηση του πλαισίου οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα με την εξέταση πιθανών νομοθετικών αλλαγών, η Αστυνομία σχεδιάζει και εκστρατεία ενημέρωσης που θα απευθύνεται κυρίως στους μοτοσικλετιστές και στις λέσχες μοτοσικλέτας, με στόχο να περιοριστούν οι επικίνδυνες συμπεριφορές και να μειωθούν τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα.