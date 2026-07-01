Νέο άξονα συνεργασίας με ρόλο για Κύπρο-Ελλάδα βλέπει ισραηλινός αξιωματούχος

Τη θέση της Κύπρου και της Ελλάδας σε μια ευρύτερη περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας, που θα εκτείνεται από την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, ανέδειξε ο Γενικός Διευθυντής του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, υποστράτηγος ε.α. Αμίρ Μπαράμ.

Μιλώντας σήμερα στο Herzliya Conference του Πανεπιστημίου Reichman, ο κ. Μπαράμ προειδοποίησε ότι η ιρανική απειλή απαιτεί όχι μόνο ενίσχυση των ισραηλινών αμυντικών δυνατοτήτων, αλλά και διεύρυνση των στρατηγικών συνεργασιών του Ισραήλ.

Όπως είπε, ο πόλεμος κατέδειξε σε όλους τους περιφερειακούς παίκτες το κόστος της στρατιωτικής ενίσχυσης του Ιράν και δημιούργησε κοινό συμφέρον για έναν ευρύτερο άξονα «από την Ινδία, μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο».

Ο κ. Μπαράμ σημείωσε ότι η τεχνολογική και επιχειρησιακή εμπειρία του Ισραήλ, σε συνδυασμό με την οικονομική ισχύ των χωρών του Κόλπου, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο «μέτωπο ασφάλειας και οικονομίας».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η διεύρυνση των περιφερειακών συνεργασιών δεν αποτελεί υποκατάστατο της στρατηγικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, είπε, μπορεί να ενισχύσει τα περιθώρια ελιγμών του Ισραήλ και τη διεθνή του θέση.

Ο Μπαράμ αναφέρθηκε και στο νέο μνημόνιο ασφάλειας ΗΠΑ–Ισραήλ που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, λέγοντας ότι η σχέση με την Ουάσιγκτον πρέπει να βασίζεται όχι μόνο σε κοινές αξίες, αλλά και σε σκληρά στρατηγικά συμφέροντα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ