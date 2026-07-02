Ιωάννου στη Βουλή: Άμεση προώθηση των νομοσχεδίων για επικίνδυνες και κοινόκτητες οικοδομές - Νέο πλαίσιο και για την πολιτική προστασία

Την άμεση έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης τριών νομοσχεδίων που αφορούν στις επικίνδυνες οικοδομές, τις κοινόκτητες οικοδομές και την αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας, ζήτησε την Πέμπτη ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος παρέστη την Πέμπτη στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στη Βουλή, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης του πλαισίου που αφορά στην άρση της επικινδυνότητας κτιρίων.

Σε δηλώσεις του εξερχόμενος της Επιτροπής, ο Υπουργός είπε ότι η συνεδρία αποτέλεσε «μια πρώτη ευκαιρία» για συζήτηση με την Επιτροπή Εσωτερικών υπό τη νέα της σύνθεση, σημειώνοντας ότι εξέφρασε την ετοιμότητα του Υπουργείου να συνεργαστεί με τη Βουλή για λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως ανέφερε, στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση της Επιτροπής για τις τρεις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη Επιτροπή. Πρώτη προτεραιότητα, είπε, είναι το προσχέδιο νομοθεσίας για τις επικίνδυνες οικοδομές.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο παρέχει μεν στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, που είναι πλέον αρμόδιοι για έλεγχο και άρση της επικινδυνότητας, τα εργαλεία για λήψη μέτρων, υπάρχει ωστόσο «περιθώριο βελτίωσης». Υπενθύμισε ότι είχε κατατεθεί πρόταση νόμου από τον τέως Βουλευτή Μαρίνο Μουσιούττα, η οποία συνδιαμορφώθηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Η παράκλησή μας είναι όπως ξεκινήσει άμεσα η κατ’ άρθρον συζήτηση για τις επικίνδυνες οικοδομές», ανέφερε.

Συνδεδεμένο με το ζήτημα των επικίνδυνων οικοδομών, συνέχισε, είναι και το νομοσχέδιο για τις κοινόκτητες οικοδομές, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή το 2023, έτυχε διαβούλευσης, βελτιώθηκε με παρεμβάσεις της Επιτροπής και υποβλήθηκε εκ νέου τον περασμένο χρόνο.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξαν ενστάσεις από Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης σε σχέση με την οικονομική πτυχή εφαρμογής της νομοθεσίας, προσθέτοντας ότι από τον περασμένο Νοέμβριο έχει σταλεί στους ΕΟΑ μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τη μελέτη, είπε, για την εφαρμογή της νομοθεσίας εκτιμάται ότι θα χρειαστούν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και τριάντα επιπλέον θέσεις, ποσό το οποίο μπορεί να ανακτηθεί μέσω τελών που θα επιβάλλονται στις διαχειριστικές επιτροπές.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, είπε ότι έρχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν προστριβές μεταξύ ιδιοκτητών, μη καταβολή κοινοχρήστων, αδυναμία αποτελεσματικής εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και απροθυμία συντήρησης κτιρίων, που μπορεί να οδηγούν σε συνθήκες επικινδυνότητας και ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Το νομοσχέδιο, πρόσθεσε, εισάγει σαφή καθορισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ιδιοκτητών και ενοίκων, υποχρέωση δημιουργίας πάγιου ταμείου για κάθε κοινόκτητη οικοδομή για σκοπούς συντήρησης, ενίσχυση του ρόλου των διαχειριστικών επιτροπών και υποχρεωτική ασφάλιση τόσο των κτιρίων όσο και των επιμέρους μονάδων.

Τρίτη προτεραιότητα, είπε ο Υπουργός, είναι νομοσχέδιο που αφορά την αναδιάρθρωση του τομέα της πολιτικής προστασίας, με κορωνίδα των αλλαγών τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως ανέφερε, κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Εσωτερικών θα συστεγαστούν όλες οι υπηρεσίες ή, κατ’ ελάχιστον, όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την πυρόσβεση, με στόχο καλύτερο συντονισμό και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Ερωτηθείς κατά πόσον μπορούν να ληφθούν μέτρα πριν την ψήφιση των νομοσχεδίων, ο Υπουργός είπε ότι τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν προβλέπονται στον υφιστάμενο νόμο και αποτελούν πλέον αρμοδιότητα των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο είχε εισηγηθεί στους ΕΟΑ, σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, τη χαρτογράφηση όλων των επικίνδυνων οικοδομών, ώστε να υπάρχει αρχείο και καταγραφή του βαθμού επικινδυνότητας. Όπως είπε, δεν είναι όλες οι οικοδομές προς κατεδάφιση και, με βάση την καταγραφή, οι ΕΟΑ μπορούν να προχωρούν στα αναγκαία μέτρα.

Ερωτηθείς για τις αποζημιώσεις σε πληγέντες από τις πυρκαγιές, ο Υπουργός είπε ότι οι περισσότερες έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος του προηγούμενου έτους, ενώ παραμένει μικρή εκκρεμότητα σε περιπτώσεις ενστάσεων, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων.

Ανέφερε ότι οι περιπτώσεις ενστάσεων ήταν πέραν των εκατό και ότι, παρά μικρή καθυστέρηση λόγω των βουλευτικών εκλογών, οι λίγες που απομένουν θα ολοκληρωθούν «τις επόμενες μέρες». Πρόσθεσε ότι εντός λιγότερο του ενός έτους θα έχουν αποζημιωθεί όλοι οι πληγέντες, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση ενήργησε έγκαιρα, ώστε οι αποζημιώσεις να δοθούν και οι επηρεαζόμενοι να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ