Ανατροπή στο Εφετείο: 10 χρόνια κάθειρξη αντί 7, για 48 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

Σε δέκα χρόνια αύξησε το Εφετείο την επταετή, συντρέχουσα ποινή φυλάκισης που είχε πρωτοδίκως επιβληθεί σε κατηγορούμενο, σε κάθε μια από τις 48 κατηγορίες στις οποίες κρίθηκε ένοχος και αφορούν σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.

Η απόφαση του Εφετείου, αναφέρει ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2026, λήφθηκε μετά από έφεση που είχε καταχωρισθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για έκδηλα ανεπαρκή επιβληθείσα ποινή, στη βάση της σοβαρότητας των αδικημάτων και των επίδικων επαναλαμβανόμενων πράξεων, της προβλεπόμενης ποινής, της νομολογίας και της ανάγκης για γενική πρόληψη και αποτροπή.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία εξαιτίας της ηλικίας του θύματος.

Πέραν από τις πιο πάνω συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, το Εφετείο επικύρωσε το διάταγμα που εξέδωσε το πρωτόδικο δικαστήριο, με το οποίο απαγορεύεται στον κατηγορούμενο:

1. Να εργοδοτηθεί ή απασχοληθεί σε χώρους όπου βρίσκονται ή συχνάζουν παιδιά.

2. Να διαμένει σε χώρο, ο οποίος γειτνιάζει με οργανωμένους χώρους όπου διαμένουν ή συχνάζουν παιδιά.

Περαιτέρω, παραπέμφθηκε στην Αρχή Εποπτείας καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του στις Κεντρικές Φυλακές όπως και για χρονικό διάστημα πέντε ετών μετά την αποφυλάκισή του.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η κα Ξένια Ξενοφώντος, Ανώτερη Δημόσιος Κατήγορος