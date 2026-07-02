Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Ξυλοφάγου: Κατηγορήθηκε για απερίσκεπτη πράξη ο πατέρας των δύο παιδιών – Υπό κράτηση μέχρι τη δίκη

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Header Image

Σε απευθείας παραπομπή σε δίκη οδηγείται ο πατέρας των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου

Στις 16 Ιουλίου, στις 9:00 το πρωί, όρισε το Δικαστήριο Δεκέλειας την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης του 30χρονου πατέρα των δύο αγοριών από τη Βουλγαρία, που έχασαν τη ζωή τους στην Ξυλοφάγου.

Η υπόθεση καταχωρίστηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης.

Μέχρι την έναρξη της δίκης, το Δικαστήριο διέταξε όπως παραμείνει υπό κράτηση.

Κατά τη διαδικασία, η Αστυνομία, προκειμένου να δικαιολογήσει το αίτημά της για συνέχιση της κράτησης, παρουσίασε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος, την περασμένη Κυριακή, όταν ολοκλήρωσε την εργασία του, μετέβη για να αγοράσει αλκοόλ αντί να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Αν πήγαινε νωρίτερα σπίτι, πιθανότατα η τραγωδία να είχε αποφευχθεί», ανέφερε ο μάρτυρας της Αστυνομίας ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η θέση αυτή αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση.

Tags

ΠΑΙΔΙΑΞΥΛΟΦΑΓΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα