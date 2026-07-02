Ξυλοφάγου: Κατηγορήθηκε για απερίσκεπτη πράξη ο πατέρας των δύο παιδιών – Υπό κράτηση μέχρι τη δίκη

Στις 16 Ιουλίου, στις 9:00 το πρωί, όρισε το Δικαστήριο Δεκέλειας την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης του 30χρονου πατέρα των δύο αγοριών από τη Βουλγαρία, που έχασαν τη ζωή τους στην Ξυλοφάγου.

Η υπόθεση καταχωρίστηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης.

Μέχρι την έναρξη της δίκης, το Δικαστήριο διέταξε όπως παραμείνει υπό κράτηση.

Κατά τη διαδικασία, η Αστυνομία, προκειμένου να δικαιολογήσει το αίτημά της για συνέχιση της κράτησης, παρουσίασε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος, την περασμένη Κυριακή, όταν ολοκλήρωσε την εργασία του, μετέβη για να αγοράσει αλκοόλ αντί να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Αν πήγαινε νωρίτερα σπίτι, πιθανότατα η τραγωδία να είχε αποφευχθεί», ανέφερε ο μάρτυρας της Αστυνομίας ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η θέση αυτή αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση.