Σάλος με το Nexus στην κατεχόμενη Κερύνεια: Επιστολή Φουρλά στον Βούτσιτς για να ακυρωθεί το φεστιβάλ

Την παρέμβαση του Προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, για την αποτροπή της προγραμματισμένης διοργάνωσης του φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Nexus στο Κάστρο της κατεχόμενης Κερύνειας ζητά ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Λουκάς Φουρλάς.

Το φεστιβάλ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 από τη σερβική εταιρεία EXIT Festival.

Ο κ. Φουρλάς, υπό την ιδιότητά του και ως Προέδρου της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας, απέστειλε επιστολή προς τον Σέρβο Πρόεδρο, ζητώντας την προσωπική του παρέμβαση και την ανάληψη ενεργειών από τη σερβική κυβέρνηση, ώστε να μην πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Στην επιστολή του επισημαίνει ότι η Κερύνεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπογραμμίζει την ιστορική και πολιτιστική σημασία του Κάστρου της Κερύνειας.

Παράλληλα, εκφράζει τη θέση ότι η πραγματοποίηση μιας μεγάλης μουσικής διοργάνωσης στον συγκεκριμένο χώρο, σε συνεργασία με δομές που λειτουργούν στα κατεχόμενα, ενέχει τον κίνδυνο να εκληφθεί ως έμμεση νομιμοποίηση ή κανονικοποίηση του υφιστάμενου status quo.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε στάθηκε απέναντι στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές ανταλλαγές μεταξύ των λαών. Ο πολιτισμός είναι γέφυρα φιλίας και συνεργασίας. Δεν μπορεί, όμως, να μετατρέπεται σε εργαλείο αναγνώρισης ή ενίσχυσης παράνομων αποσχιστικών δομών», αναφέρει ο κ. Φουρλάς.

Επικοινωνία με την κυπριακή Πρεσβεία στη Σερβία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ευρωβουλευτής βρίσκεται παράλληλα σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σερβία, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και την αξιοποίηση των διαθέσιμων διαύλων προς τις αρμόδιες σερβικές αρχές.

Ο κ. Φουρλάς τονίζει ότι, κατά την άποψή του, το θέμα υπερβαίνει τη διοργάνωση μιας μουσικής εκδήλωσης και άπτεται ζητημάτων κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και του διεθνούς νομικού καθεστώτος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Αναμένουμε από τη Σερβία, μια χώρα που διαχρονικά στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, να διασφαλίσει ότι καμία σερβική εταιρεία ή οργανισμός δεν θα συμβάλει, άμεσα ή έμμεσα, στη νομιμοποίηση των παράνομων δομών της κατοχής», σημειώνει.

Στήριξη από τον Δημοκρατικό Συναγερμό

Την παρέμβαση του Λουκά Φουρλά στηρίζει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ο οποίος με ξεχωριστή ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η πραγματοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων σε κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να αποφεύγονται ενέργειες που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως κανονικοποίηση του υφιστάμενου παράνομου status quo.

Ο ΔΗΣΥ εκφράζει επίσης την προσδοκία ότι η Σερβία, την οποία χαρακτηρίζει φίλη χώρα που διαχρονικά στηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα ενεργήσει για την αποτροπή της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Ο Λουκάς Φουρλάς δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη του ζητήματος και να βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες κυπριακές και σερβικές αρχές.

«Η Κερύνεια είναι κατεχόμενο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Κάστρο της αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους», καταλήγει.