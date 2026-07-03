Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης στον Άγιο Δημητριανό στον Λάρνακα της Λαπήθου

Άρχισαν οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας του Αγίου Δημητριανού στον Λάρνακα της Λαπήθου.

Όπως ανέφερε ο Σώτος Κτωρής, συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινότητα και θα υλοποιηθεί υπό την τεχνική επίβλεψη της UNDP.

Οι εργασίες στον Αγιο Δημητριανό θα διαρκέσουν εννέα μήνες.

Όπως είπε, στο πλαίσιο του ίδιου συμβολαίου θα συντηρηθεί και ο Αγιος Χαράλαμπος στο Αγριδάκι της επαρχίας Κερύνειας.

Ο κ. Κτωρής ανέφερε ότι συνεχίζονται ταυτόχρονα οι εργασίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 70 κοιμητήρια σ' ολόκληρη την Κύπρο.

ΚΥΠΕ