Νομική Υπηρεσία: Γιατί δόθηκε προεδρική χάρη στον «Χάμπουργκερ» για απόπειρες φόνου και βιασμό

Διευκρινίσεις για την απονομή προεδρικής χάρης στον Χαράλαμπο Χρυσάνθου (Χάμπουρκερ) που είχε καταδικαστεί για πέντε απόπειρες φόνου και βιασμό έδωσε η Νομική Υπηρεσία, απαντώντας σε σχετικό δημοσίευμα ιστοσελίδας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η προεδρική χάρη απονέμεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και δεν συνιστά αθώωση ούτε διαγραφή των εγκληματικών πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε ένα πρόσωπο.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, πρόκειται για εξουσία που προβλέπεται από το Σύνταγμα και ασκείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αφού ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η συνεργασία με τις Αρχές, η απονομή της Δικαιοσύνης, η ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου και η ανάγκη προστασίας της ζωής του μάρτυρα και των μελών της οικογένειάς του.

Η Νομική Υπηρεσία σημειώνει ότι η μετεγκατάσταση ενός μάρτυρα σε άλλη χώρα μπορεί να αποτελεί μέρος των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται, ιδιαίτερα όταν η κατάθεσή του αφορά σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις.

Όπως διευκρινίζεται, το συγκεκριμένο πρόσωπο, μετά την καταδίκη και την επιβολή της ποινής του, εντάχθηκε στο Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης, στη βάση του περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμου του 2001.

Σκοπός της ένταξής του στο σχέδιο ήταν να καταστεί μάρτυρας κατηγορίας σε δύο σοβαρές υποθέσεις απόπειρας φόνου εναντίον προσώπου που είχε ήδη καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση για πέντε φόνους εκ προμελέτης.

Στο Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων και Συνεργατών της Δικαιοσύνης προβλέπονται διάφορα είδη προστασίας τόσο για τον ίδιο τον μάρτυρα όσο και για τα πρόσωπα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Τα μέτρα αποφασίζονται από τον Γενικό Εισαγγελέα, ανάλογα με τα δεδομένα και τις ανάγκες κάθε υπόθεσης.

Η Νομική Υπηρεσία τονίζει ότι το σχέδιο, το οποίο αποτελεί διεθνή πρακτική, δεν θεσμοθετήθηκε για να επιβραβεύει εγκληματίες. Όπως επισημαίνει, σε υποθέσεις οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος, πολλές φορές μόνο ένα πρόσωπο που συμμετείχε στην εγκληματική δράση είναι σε θέση να αποκαλύψει κρίσιμα στοιχεία και να οδηγήσει τις Αρχές στην αλήθεια.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι όταν ένας μάρτυρας αποφασίζει να καταθέσει εναντίον προσώπων που εμπλέκονται σε σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις, δεν τίθεται σε κίνδυνο μόνο ο ίδιος αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία δεν φέρουν ευθύνη ούτε για τις πράξεις του ούτε για την απόφασή του να συνεργαστεί με τις διωκτικές Αρχές.

Η προστασία των προσώπων αυτών αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποχρέωση του κράτους και συμβάλλει στη διατήρηση της αξιοπιστίας του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως σημειώνεται, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πειστεί οποιοδήποτε πρόσωπο να συνεργαστεί με τις Αρχές σε σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις.

Υπό αυτά τα δεδομένα λήφθηκε η απόφαση για την απονομή χάριτος στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Η Νομική Υπηρεσία διευκρινίζει, τέλος, ότι ενδεχόμενη παραβίαση των όρων που έχουν τεθεί μέσω της απονομής χάριτος ενεργοποιεί αυτόματα την ποινή που είχε επιβληθεί στον κατάδικο.