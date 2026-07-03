Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό

Ενώπιον δικαστηρίου οδηγούνται 22χρονος και 28χρονος, οι οποίοι συνελήφθηκαν από μέλη της ΥΚΑΝ, στην επαρχία Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και χρηματικού ποσού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες Πέμπτη, γύρω στις 20:50, μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν 28χρονο να προσεγγίζει σημείο σε ανοικτό χώρο στη Λεμεσό και να παραλαμβάνει ένα σακούλι από το έδαφος το οποίο φαίνεται να το άφησε εκεί προηγουμένως ο 22χρονος.

Ο 28χρονος ανακόπηκε για έλεγχο και κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό ύψους €3,920, ενώ στο σακούλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 23 γραμμαρίων και κάνναβη μικτού βάρους 140 γραμμαρίων. Σε έρευνα στον ανοικτό χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε επίσης σακούλι το οποίο περιείχε ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 45 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους, σε σχέση με το αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.