Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές και καταιγίδες και στο βάθος «άλμα» στον υδράγυρο (ηχητικό)
| Κύπρος

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους, σε σχέση με το αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

Ενώπιον δικαστηρίου οδηγούνται 22χρονος και 28χρονος, οι οποίοι συνελήφθηκαν από μέλη της ΥΚΑΝ, στην επαρχία Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και χρηματικού ποσού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες Πέμπτη, γύρω στις 20:50, μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν 28χρονο να προσεγγίζει σημείο σε ανοικτό χώρο στη Λεμεσό και να παραλαμβάνει ένα σακούλι από το έδαφος το οποίο φαίνεται να το άφησε εκεί προηγουμένως ο 22χρονος.

Ο 28χρονος ανακόπηκε για έλεγχο και κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό ύψους €3,920, ενώ στο σακούλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 23 γραμμαρίων και κάνναβη μικτού βάρους 140 γραμμαρίων. Σε έρευνα στον ανοικτό χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε επίσης σακούλι το οποίο περιείχε ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 45 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους, σε σχέση με το αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα