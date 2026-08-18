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ΙΣΟΤΗΤΑ: Ζητά μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου - Προειδοποιεί με νομικά μέτρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η συντεχνία βλέπει θετικά στοιχεία στην πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διορισμών, εκφράζει όμως έντονες επιφυλάξεις για το καθεστώς των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου. Όπως αναφέρει, αν παραμείνει η σύνδεση της εργοδότησής τους με τις υπηρεσιακές ανάγκες, θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία τους.

Μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου ζητά το Κλαδικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα σε ανακοίνωσή του αναφορικά με το κείμενο εργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Διορισμού Εκπαιδευτικών.

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Η Ισότητα αναφέρει – μεταξύ άλλων – ότι «η πρόταση περιέχει θετικά στοιχεία», επισημαίνοντας πως «για πρώτη φορά μετά από χρόνια τίθενται ταυτόχρονα στο τραπέζι η μοριοδότηση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, η κατάργηση της βάσης επιτυχίας, η κατάργηση της σύνθετης στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων και η μείωση της βαρύτητας της γραπτής εξέτασης κάτω από το σημερινό 50%». 

«Το κείμενο εργασίας αναφέρει ότι οι Αορίστου Χρόνου θα συνεχίσουν να απασχολούνται ‘’νοουμένου ότι υπάρχουν ανάγκες’’, εκτιμώντας ότι θα απασχοληθούν ‘’στο σύνολό τους’’», σημειώνει η Ισότητα, προσθέτοντας ότι «η διατύπωση αυτή δεν διασφαλίζει τη μονιμότητά τους» και «αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τερματιστεί η απασχόλησή τους εάν στο μέλλον κριθεί ότι οι ανάγκες δεν επαρκούν».

Την ίδια ώρα, η Ισότητα απαιτεί μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου με νέα νομοθετική ρύθμιση και απόσυρση κάθε διατύπωσης που εξαρτά την απασχόλησή τους από την ύπαρξη αναγκών. 

Ζητεί, επίσης, πλήρη αναγνώριση και μοριοδότηση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, δίκαιη μεταβατική ρύθμιση για όσους έχουν ήδη υπηρετήσει στη δημόσια εκπαίδευση, με διατήρηση του Πίνακα Διοριστέων μέχρι την εξάντλησή του και αναλογία πρόσληψης 50%–50%.

Η συντεχνία αιτείται, ακόμη, νέα, αντικειμενική γραπτή εξέταση χωρίς βάση και νέα κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων για όσους εκπαιδευτικούς δεν βρίσκονται ήδη στον Πίνακα Διορισίμων. «Όσοι συνάδελφοι είναι ήδη στον Πίνακα Διορισίμων να έχουν προτεραιότητα διορισμού έναντι των υπολοίπων που θα παρακαθίσουν σε μελλοντική γραπτή εξέταση – νέο σύστημα», προσθέτει, ζητώντας θεσμοθετημένη συμμετοχή της Ισότητας σε όλα τα στάδια του διαλόγου.

«Προσερχόμαστε στον διάλογο με τεκμηριωμένες θέσεις και με διάθεση να συμβάλουμε εποικοδομητικά», αναφέρει η συντεχνία, υπογραμμίζοντας πως «εάν η τελική πρόταση διατηρήσει τους Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου σε καθεστώς διαρκούς αβεβαιότητας, θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία των συναδέλφων μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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