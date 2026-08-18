Σάλος στα κατεχόμενα με το ρεπορτάζ του BBC: Ζητά έρευνα το ΡΤΚ για τις καταγγελίες

Η διαφάνεια και ο αποτελεσματικός έλεγχος είναι απαραίτητα απέναντι σε σοβαρές καταγγελίες αναφέρει η «βουλευτής» του ΡΤΚ, γιατρός στο επάγγελμα και πρώην «υπουργός υγείας», Φελίζ Μπεσίμ σχολιάζοντας το ρεπορτάζ του BBC με καταγγελίες για τις πρακτικές εξωσωματικής γονιμοποίησης στο ψευδοκράτος.

Το ρεπορτάζ δημοσιοποιήθηκε χθες και σήμερα αναμεταδόθηκε από κάποια ηλεκτρονικά τ/κ ΜΜΕ. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της η Μπεσίμ, το BBC είχε και στο παρελθόν δημοσιεύσει καταγγελίες ορισμένων οικογενειών για χρήση διαφορετικών αντί του δότη σπέρματος ή ωαρίων που νόμιζαν ότι είχαν επιλέξει. Τότε, σημειώνει η κ. Μπεσίμ, είχε καλέσει το «υπουργείο υγείας» να διερευνήσει αυτούς τους ισχυρισμούς και να ενημερώσει το κοινό.

Σήμερα, προσθέτει, το BBC θέτει ξανά το ζήτημα, σε ευρύτερη κλίμακα και η ίδια ρωτά ξανά το «υπουργείο υγείας» εάν έγιναν κάποιες έρευνες γι’ αυτούς τους ισχυρισμούς, αν ελέγχθηκαν τα εν λόγω κέντρα γονιμοποίησης, πώς γίνεται η διαδικασία, αν ελέγχεται αποτελεσματικά η εφαρμογή της «νομοθεσίας» για τη μεταμόσχευση ανθρώπινων κυττάρων, ιστών και οργάνων και ζητεί δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών των ερευνών.

«Ο τρόπος για να αποτρέψουμε σοβαρές κατηγορίες εναντίον μερικών κέντρων ή ατόμων από το να βλάψουν τη φήμη ολόκληρου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι μέσω της σιωπής, αλλά μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας, των διαφανών ερευνών και της ακριβούς δημόσιας ενημέρωσης» αναφέρει προσθέτοντας ότι το ψευδοκράτος και το «υπουργείο υγείας» οφείλουν να προστατεύουν τα δικαιώματα των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας, των κέντρων υγειονομικής περίθαλψης και της φήμης της «χώρας».

Σημειώνει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο ισχυρισμούς που αφορούν μερικά κέντρα, αλλά πρόκειται για δικαιώματα των ασθενών, της αξιοπιστίας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και της φήμης του ψευδοκράτους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ – έρευνα του BBC, τουλάχιστον 30 παιδιά, τα περισσότερα από αυτά Βρετανοί, φέρονται να έχουν συλληφθεί με εξωσωματική γονιμοποίηση στη «βόρεια Κύπρο» χρησιμοποιώντας λάθος δότες σπέρματος ή ωαρίων και οι γονείς υποψιάζονται ότι δεν βρήκαν τους δότες που είχαν επιλέξει.

Τα μισά από τα 30 παιδιά γεννήθηκαν από διαδικασίες σε μια κλινική, που ονομάζεται «κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης Dogus (Ντογούς)». Στο ρεπορτάζ εμφανίζονται Βρετανίδες μητέρες που καταγγέλλουν συγκεκριμένα άτομα σε αυτό το κέντρο τα οποία τους παραπλάνησαν σχετικά με τη διαδικασία των δοτών. Το BBC αναφέρει επίσης ότι η μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος στον κόσμο, η Cryos International, έχει βάλει στη μαύρη λίστα την κλινική Dogus από το 2016. Σημειώνεται επίσης ότι στη «βόρεια Κύπρο» δεν ισχύουν οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή αναγνωρίζεται νομικά μόνο από την Τουρκία, σημειώνοντας ότι οι κλινικές ρυθμίζονται χαλαρά και υπόσχονται στους ασθενείς χαμηλές τιμές, υψηλά ποσοστά επιτυχίας και μεγάλη ποικιλία δοτών σπέρματος και ωαρίων.

Ταξιδιωτική οδηγία Φόρειν Οφις

Το ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου στο μεταξύ, μετά το ρεπορτάζ – έρευνα του BBC, έχει εκδώσει ενημερωμένη ταξιδιωτική οδηγία για Βρετανούς υπηκόους που επισκέπτονται την Κύπρο σημειώνοντας ότι «οι νόμοι περί παρένθετης μητρότητας διαφέρουν μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και του βορρά της Κύπρου».

Η παρένθετη μητρότητα, προστίθεται, περιορίζεται αυστηρά σε περιπτώσεις όπου μια γυναίκα είναι ιατρικά ανίκανη να κυοφορήσει. Σε όλες τις περιπτώσεις, απαιτείται δικαστική έγκριση πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας, σημειώνεται. «Δεν επιτρέπεται καμία μορφή οικονομικής αποζημίωσης για την παρένθετη μητρότητα. Οι υποψήφιοι γονείς και οι κλινικές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις εάν προχωρήσουν χωρίς τις κατάλληλες εγκρίσεις».

Σύμφωνα με την ταξιδιωτική οδηγία του Φόρειν Όφις, η επιδίωξη της παρένθετης μητρότητας στο «βορρά» ενέχει κινδύνους, καθώς οι κλινικές δεν ρυθμίζονται και δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διέπει τις ρυθμίσεις. «Η νόμιμη μεταβίβαση της γονικής μέριμνας μπορεί να είναι περίπλοκη, καθώς η βιολογική μητέρα αναλαμβάνει αυτόματα τη γονική μέριμνα. Η απόκτηση πιστοποιητικών γέννησης μπορεί επίσης να είναι περίπλοκη και μπορεί να διαρκέσει πολύ».

Το Φόρειν Όφις σημειώνει ακόμη ότι η ικανότητα της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια στο «βόρειο τμήμα της Κύπρου» είναι περιορισμένη και καλεί τους Βρετανούς υπηκόους, πριν από τη σύναψη οποιωνδήποτε ρυθμίσεων παρένθετης μητρότητας να διαβάσουν τις οδηγίες του Γραφείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης - FCDO και του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την παρένθετη μητρότητα στο εξωτερικό, να ερευνήσουν πλήρως τα νοσοκομεία και τις κλινικές για να διασφαλίσουν ότι είναι ασφαλή και αξιόπιστα και να ζητήσουν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Κύπρο.

«Τα παιδιά που γεννιούνται μέσω παρένθετης μητρότητας δεν δικαιούνται αυτόματα βρετανική υπηκοότητα. Για να φέρετε το παιδί σας που γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητρότητας από την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για πλήρες βρετανικό διαβατήριο για το παιδί πριν ταξιδέψετε. Η διαδικασία αίτησης μπορεί να διαρκέσει σημαντικό χρονικό διάστημα και ακόμη περισσότερο εάν έχουν εκδοθεί δικαιολογητικά στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, λόγω της μη αναγνώρισης των αρχών εκεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η μέγιστη περίοδος που μπορεί να σας επιτραπεί να παραμείνετε στην Κύπρο χωρίς βίζα είναι 90 ημέρες».

Αναφέρεται ακόμη ότι η θεραπεία γονιμότητας στο «βόρειο τμήμα» της Κύπρου ενέχει κινδύνους, καθώς οι κλινικές δεν ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει διεξοδική έρευνα εκ των προτέρων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία γονιμότητας στο εξωτερικό είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Αρχής Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA)».

Το Φόρεϊν Όφις σημειώνει επίσης ότι «οι αρχές στο βόρειο τμήμα της Κύπρου» δεν ενεργούν βάσει βρετανικών δικαστικών αποφάσεων και δεν θα κοινοποιήσουν πληροφορίες στη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία σχετικά με παιδιά που υπόκεινται σε δικαστικές αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. «Αυτό σημαίνει ότι η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτά τα παιδιά προστατεύονται σωστά».

Το βρετανικό ΠΕΞ υπενθυμίζει τέλος στους υπηκόους του να αποφεύγουν τη λήψη φωτογραφιών κοντά σε ευαίσθητες περιοχές, όπως στρατιωτικά κτίρια. Εάν το κάνουν, «οι αρχές ενδέχεται να σας συλλάβουν», αναφέρεται εννοώντας τις «αρχές» του ψευδοκράτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ