Νιαζί Κιζίλγιουρεκ για Ισαάκ και Σολωμού: «Ως Τουρκοκύπριος ένιωσα ντροπή» - Ζήτησε συγγνώμη από την Αναστασία

Αναφορά στα γεγονότα του Αυγούστου του 1996, τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, αλλά και στη δολοφονία του Τουρκοκύπριου δημοσιογράφου Κουτλού Ανταλί, κάνει σε ανάρτησή του ο πρώην ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζίλγιουρεκ.

Με αφορμή την επέτειο των γεγονότων, ο κ. Κιζίλγιουρεκ περιγράφει τον Αύγουστο του 1996 ως «έναν κατάμαυρο μήνα», σημειώνοντας ότι η συνείδησή του «πονούσε ως άνθρωπος» και ότι «ως Τουρκοκύπριος ένιωσε ντροπή».

Στην ανάρτησή του αναφέρεται στα επεισόδια στη Δερύνεια και στη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, περιγράφοντας τις εικόνες βίας που μεταδίδονταν ζωντανά από τους τηλεοπτικούς σταθμούς της εποχής.

Παράλληλα, κάνει εκτενή αναφορά στη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού τρεις ημέρες αργότερα, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που ακολούθησαν την κηδεία του Τάσου Ισαάκ.

Ο πρώην ευρωβουλευτής υποστηρίζει ότι η βία εκείνης της περιόδου δεν ήταν τυχαία, κάνοντας λόγο για οργανωμένη παρουσία εθνικιστικών ομάδων στην περιοχή και αποδίδοντας ευθύνες στις τότε αρχές του ψευδοκράτους.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον τότε Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, επικρίνοντας τη στάση που τηρήθηκε μετά τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ.

«Εκείνο το καλοκαίρι, ως άνθρωπος πονούσε η συνείδησή μου και ως Τουρκοκύπριος ένιωσα ντροπή. Γιατί οι δολοφόνοι ενεργούσαν στο όνομα όλων των Τουρκοκυπρίων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο κ. Κιζίλγιουρεκ σημειώνει ότι, παρόλο που δεν υπάρχει κουλτούρα απολογίας στην Κύπρο, θεωρεί πως υπάρχει ηθικό χρέος να ζητηθεί συγγνώμη, «τουλάχιστον από το ορφανό κορίτσι που ήρθε στον κόσμο με το όνομα Αναστασία», αναφερόμενος στην κόρη του Τάσου Ισαάκ, η οποία γεννήθηκε μετά τη δολοφονία του πατέρα της.