Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στη Λάρνακα: Κατασχέθηκαν όπλο, εκρηκτικά, κοκαΐνη, κάνναβη και €40.000 – Χειροπέδες σε 57χρονο

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται 57χρονος από χωριό της επαρχίας Λάρνακας, μετά τον εντοπισμό όπλων, εκρηκτικών, ναρκωτικών και μεγάλου χρηματικού ποσού κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, από το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ και την ΥΔΑΠ. Έπειτα από αξιολόγηση και διερεύνηση πληροφοριών, τα μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν, βάσει δικαστικού εντάλματος, έρευνες στην οικία, σε οχήματα και σε υποστατικά του 57χρονου.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, επτά πλήρη φυσίγγια πιστολιού, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και ποσότητα πυρίτιδας.

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν περίπου 210 γραμμάρια φυτικής ύλης κάνναβης (μεικτού βάρους), περίπου 70 γραμμάρια κοκαΐνης (μεικτού βάρους), περίπου πέντε γραμμάρια ρητίνης κάνναβης, δύο συσκευασίες κανναβιδιόλης (CBD), καθώς και δύο ζυγαριές ακριβείας.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 40.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο εντοπισμός και η κατάσχεση των παράνομων και επικίνδυνων αντικειμένων συμβάλλει στην πρόληψη και αποτροπή μελλοντικών εγκληματικών ενεργειών.

Ο 57χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Τις εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζουν η ΥΚΑΝ Λάρνακας, το ΤΑΕ Λάρνακας και η ΥΔΑΠ.