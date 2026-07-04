ΥΚΑΝ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εισαγωγής λοβών παπαρούνας - Στο Κακουργιοδικείο 21 πρόσωπα

Στην εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων αποξηραμένων λοβών παπαρούνας, του είδους μήκων η υπνοφόρος, προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων που άρχισαν στις 19 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε παγκύπρια βάση και είχαν ως κύριο στόχο την πάταξη των κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή του συγκεκριμένου είδους ναρκωτικού, καθώς και την προστασία των πολιτών από τις επιβλαβείς συνέπειες της διακίνησης και χρήσης του.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εξιχνιάστηκαν συνολικά 17 συναφείς υποθέσεις, ενώ κατασχέθηκαν περίπου 60 κιλά μήκωνος υπνοφόρου.

Παράλληλα συνελήφθησαν 21 πρόσωπα, ενώ άλλα δύο καταζητούνται.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία,, από τις 17 υποθέσεις που προέκυψαν, οι 16 έχουν ήδη καταχωρισθεί ενώπιον Δικαστηρίου και έχουν παραπεμφθεί στο Κακουργιοδικείο για εκδίκαση.

Οι 21 κατηγορούμενοι τελούν υπό κράτηση ως υπόδικοι.

Κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων εξασφαλίστηκε, επίσης, μαρτυρία εναντίον τριών εκ των κατηγορουμένων, σύμφωνα με την οποία φέρονται να είχαν εισαγάγει στην Κύπρο και άλλες ποσότητες μήκωνος υπνοφόρου κατά το τελευταίο τρίμηνο. Οι τρεις αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες.

Η ΥΚΑΝ αναφέρει ακόμη ότι στο πλαίσιο των ενεργειών για αναχαίτιση της εισαγωγής του συγκεκριμένου είδους ναρκωτικού, προχώρησε σε επικοινωνία με εταιρεία του εξωτερικού μέσω της οποίας είχαν αποσταλεί στην Κύπρο τα δέματα που περιείχαν τις κατασχεθείσες ποσότητες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά τις σχετικές συστάσεις και τη λήψη μέτρων από την εταιρεία, τερματίστηκε η δυνατότητα αποστολής των συγκεκριμένων προϊόντων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ΥΚΑΝ διαμηνύει ότι συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις επιχειρήσεις της για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για την αποτροπή της εισαγωγής τους Κυπριακή Δημοκρατία.

Πηγή: ΚΥΠΕ