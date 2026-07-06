Γυναικοκτονίες και βία στο μικροσκόπιο της Βουλής - «Σήμερα το πρωί γυναίκα μου έστειλε μήνυμα ότι κινδυνεύει», αποκάλυψε ο Φυτιρής

Από το 2021 μέχρι το α' εξάμηνο του 2026 καταγγέλθηκαν στην αστυνομία συνολικά 18.409 υποθέσεις βίας σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στην επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της βουλής ο αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κατά την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν 3.674 συλλήψεις, εκδόθηκαν 2.858 δικαστικά διατάγματα αποκλεισμού των θυτών, καθώς και 373 δικαστικά διατάγματα προστασίας των θυμάτων.

Τα στοιχεία δόθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την εφαρμοστική νομοθεσία υπό τον τίτλο «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021», εξ αφορμής πρόσφατων περιστατικών γυναικοκτονίας.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτιρής τόνισε την ανάγκη γρήγορης ανταπόκρισης των αρμόδιων αρχών από την πρώτη στιγμή που λαμβάνεται μια καταγγελία. Αναφέρθηκε σε περιστατικό το οποίο γνωστοποιήθηκε στον ίδιο μέσω μηνύματος σήμερα το πρωί. Όπως είπε, «σήμερα το πρωί πήρα ένα μήνυμα, άγνωστο στο Messenger από κάποια κυρία, η οποία μου κατήγγειλε ότι κινδυνεύει από τον πρώην σύζυγό της διότι χώρισαν, την απειλεί, και αμέσως το έδωσα στο αρμόδιο γραφείο της Αστυνομίας», ανέφερε.

Όπως είπε, το βάρος των παρεμβάσεων θα δοθεί στον τρόπο διαχείρισης της πρώτης πληροφορίας και στην άμεση κινητοποίηση μιας σταθερής ομάδας δράσης. «Εκεί που θα επικεντρωθούμε είναι αυτός που θα λάβει την πρώτη πληροφορία, που θα τη δώσει και πώς θα ενεργοποιηθεί αυτή η ομάδα δράσης, η οποία πρέπει να είναι σταθερή», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η ταχεία ανταπόκριση ώστε «να εξεταστεί και να προληφθεί οποιαδήποτε δυσμενής κατάσταση και κίνδυνος», χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «πάρα πολύ σημαντικό».

Σε σχέση με το θέμα της οπλοκατοχής των αστυνομικών ο κ. Φυτιρής σημείωσε ότι η πρόθεση του Υπουργείου σε συνεργασία με την αστυνομία είναι να τροποποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για να γίνονται ψυχομετρικά τεστ. «Πρόθεση είναι να τα φέρουμε το συντομότερο γιατί θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό» και πρέπει να υπάρχει πρόληψη όπως πρέπει, σημείωσε.

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι η Κύπρος διαθέτει ήδη νομοθετικό πλαίσιο υψηλού επιπέδου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτούνται ορισμένες τροποποιήσεις με βάση τις παρατηρήσεις της GREVIO. Παράλληλα, είπε ότι το Υπουργείο, σε συνεργασία με την Αστυνομία και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, θα επικεντρωθεί στην ανταπόκριση «στον ελάχιστο χρόνο» με κατάλληλα εκπαιδευμένους λειτουργούς.

Επισήμανε επίσης ότι ένα ακόμη βασικό ζήτημα αποτελεί η ενημέρωση των πολιτών.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου περί τα τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου για επαναξιολόγηση της κατάστασης και των ενεργειών που γίνονται για το θέμα.

ΚΥΠΕ