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Βροχές κατακαλόκαιρο στην Κύπρο: Άνοιξαν οι ουρανοί στα ορεινά της Λευκωσίας - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ασυνήθιστο σκηνικό με βίντεο από τους «Καιρόφιλους Κύπρου» κατακλύζουν τα social media - Ισχυρές καταιγίδες με ένταση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα στα ορεινά και το εσωτερικό.

Βροχές κατακαλόκαιρο κατέγραψαν κάτοικοι σε διάφορες περιοχές της ορεινής Λευκωσίας, με τα βίντεο που μοιράστηκαν χρήστες του Facebook μέσω της ομάδας «Καιρόφιλοι Κύπρου» να αποτυπώνουν ένα ασυνήθιστο για την εποχή σκηνικό.

Οι καλοκαιρινές βροχοπτώσεις σημειώνονται την ώρα που το Τμήμα Μετεωρολογίας έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 12:00 μέχρι τις 18:00 σήμερα. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, ασταθείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να επηρεάσουν τα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια του νησιού, ενώ η ένταση της βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Όπως αναφέρεται στην πρόγνωση του καιρού, την περιοχή επηρεάζουν εποχική χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες. Το απόγευμα αναμένονται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ενώ αργότερα στα νότια θα ενισχυθούν στα 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Βίντεο

Σπήλια 

 

Μένοικο

Απλίκι

Ξυλιάτο

 

 

 

 

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