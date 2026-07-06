Ομαλή πρεμιέρα για την κατάταξη της 2026 ΕΣΣΟ - Ξεχωρίζει η μοναδική εθελόντρια που διεκδικεί θέση στους ΣΥΟΠ

Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας η κατάταξη των νεοσυλλέκτων της 2026 ΕΣΣΟ στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού, Λάρνακας και στο Στρατόπεδο «Χρ. Σαμάρα» στην Αθαλάσσα.

Όπως δήλωσε στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερή, η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς να παρουσιαστούν οποιαδήποτε προβλήματα. Η κατάταξη συνεχίζεται μέχρι τις 10 Ιουλίου, ενώ στο ΚΕΝ Πάφου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Το Υπουργείο Άμυνας, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή, υπενθύμισε ότι οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται στο Κέντρο Κατάταξης την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο σημείωμα πρόσκλησης, έχοντας μαζί τους το δελτίο ταυτότητας ή την ψηφιακή ταυτότητα, το σημείωμα κατάταξης, καθώς και κάθε απαραίτητο ιατρικό έγγραφο ή γνωμάτευση, όπου αυτό απαιτείται. Όσοι έχουν ήδη παραλάβει στρατιωτική στολή καλούνται να παρουσιαστούν φορώντας την, ενώ θα πρέπει επίσης να έχουν διευθετήσει στοιχεία όπως ο τραπεζικός τους λογαριασμός (IBAN), καθώς και τη βεβαίωση εμβολιαστικής κατάστασης και ομάδας αίματος, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας «e-Κατάταξη».

Παράλληλα, το Υπουργείο επεσήμανε ότι όλος ο ιματισμός και ο εξοπλισμός που έχει παραληφθεί θα πρέπει να παρουσιαστεί την επόμενη ημέρα στη μονάδα τοποθέτησης, ώστε, εφόσον χρειαστεί, να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές σε στολές, άρβυλα ή άλλο υλικό.

Με την ολοκλήρωση της κατάταξης, οι νεοσύλλεκτοι λαμβάνουν διανυκτέρευση και φύλλο πορείας για τη μονάδα όπου θα υπηρετήσουν, με υποχρέωση να παρουσιαστούν εκεί την επόμενη ημέρα. Όσοι τοποθετηθούν σε μονάδες εκτός της φρουράς διαμονής τους θα μεταφερθούν με λεωφορεία του Σχεδίου Δωρεάν Διακίνησης Οπλιτών, εφόσον το δηλώσουν πριν από την αναχώρησή τους από το Κέντρο Κατάταξης, ενώ όσοι υπηρετήσουν στη φρουρά διαμονής τους θα μεταβούν με δικά τους μέσα. Οι πληροφορίες για τη μονάδα τοποθέτησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της, θα αναγράφονται στο φύλλο πορείας που θα παραλάβουν οι στρατεύσιμοι. Η ορκωμοσία της 2026 ΕΣΣΟ έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου.

Η μοναδική γυναίκα της εθελοντικής στράτευσης διεκδικεί θέση στους ΣΥΟΠ

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της μοναδικής γυναίκας που κατατάχθηκε μέσω του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης. Όπως ανέφερε στον «Π» ο κ. Πιερή, η εθελόντρια ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξάμηνη εκπαίδευσή της και έχει ήδη υποβάλει αίτηση για ένταξη στους Συμβασιούχους Οπλίτες (ΣΥΟΠ).

Οι αιτήσεις παραμένουν ανοικτές μέχρι τις 13 Ιουλίου και, χάρη στη μοριοδότηση που εξασφάλισε από τη συμμετοχή της στην εθελοντική στράτευση, διαθέτει πλεονέκτημα στη διαδικασία επιλογής, καθώς προηγείται στην επιλογή μονάδας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, για τις 100 διαθέσιμες θέσεις ΣΥΟΠ έχουν υποβληθεί περίπου 300 αιτήσεις, με περίπου το ένα τρίτο των υποψηφίων να είναι γυναίκες.