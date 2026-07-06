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Νετανιάχου προς Τραμπ: Μη δώσετε F-35 στην Τουρκία - Ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ και κατέχει τη μισή Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι αυτή βασίζεται στην αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ και στην αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Να μην προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία κάλεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ώρες πριν από τη μετάβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στο Fox News ο Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Άγκυρας, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία καθεστώς επηρεασμένο από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Όπως είπε, η Ουάσινγκτον δεν θα πρέπει να εγκρίνει την πώληση μαχητικών F 35 ούτε κινητήρων για τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις πρόσφατες αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο πώλησης κινητήρων F110 στην Τουρκία, καθώς και η επιστροφή της χώρας στο πρόγραμμα των F 35.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι αυτή βασίζεται στην αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ και στην αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Παράλληλα έκανε προσωπική επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ αναφέρθηκε και στην κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία.

Για τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν σχεδόν ταυτόσημες θέσεις στα περισσότερα ζητήματα και επιλύουν τις όποιες διαφωνίες μέσα από τον διάλογο.

Αναφερόμενος στο Ιράν επανέλαβε ότι δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή μέσα μεταφοράς τους, χαρακτηρίζοντας την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη μάχη της ελευθερίας απέναντι στον φανατισμό.

Τέλος εξέφρασε την ελπίδα για πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία με τον Λίβανο, εκτιμώντας ότι η αποδυνάμωση του Ιράν δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες συμφωνίες στην περιοχή. Με αφορμή την επέτειο των 250 ετών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε τις ΗΠΑ μεγάλη δύναμη του καλού και τόνισε ότι χωρίς αυτές δεν θα υπήρχαν η δημοκρατία και η ελευθερία στον κόσμο.

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