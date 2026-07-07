Μερικό και εκ περιτροπής black out παγκύπρια από την Πέμπτη το απόγευμα - Στο Προεδρικό οι συντεχνίες της ΑΗΚ

Έλλειμμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των επ’ αόριστων εξαγγελθέντων απεργιακών κινητοποιήσεων στην ΑΗΚ από το πρωί της Πέμπτης, προβλέπει ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα το μεσημέρι, «με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, το έλλειμμα παραγωγής εκτιμάται ότι θα παρουσιάζεται καθημερινά μεταξύ των ωρών 17:30 – 01:00 της επόμενης ημέρας. Ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής (19:30-21:30), η περικοπή καταναλωτικού φορτίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι και το 25% της συνολικής ζήτησης. Ο προγραμματισμός των αποκοπών ανά περιοχή θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ την προηγούμενη ημέρα. Η έκταση τους σε πραγματικό χρόνο θα εξαρτάται από τη ζήτηση, τις καιρικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής. Περαιτέρω, αναμένεται ότι οι περικοπές ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ θα είναι αυξημένες».

Όπως αναφέρει ο ΔΣΜΚ , με βάση την ενημέρωση που έχει ληφθεί από την ΑΗΚ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προτίθενται να περιορίσουν τον αριθμό των διαθέσιμων μονάδων παραγωγής και δεν θα πραγματοποιούν εκκινήσεις ή σβέσεις μονάδων. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση βλάβης σε κάποια μονάδα παραγωγής, η αντικατάστασή της με άλλη μονάδα δεν είναι διασφαλισμένη.

Σε περίπτωση εφαρμογής των μέτρων, ο ΔΣΜΚ σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), θα αναγκαστεί να προβεί σε περικοπές καταναλωτικού φορτίου κατά τις περιόδους της ημέρας που η διαθέσιμη παραγωγή δεν θα επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης.

«Λόγω αυτών των έκτακτων συνθηκών, η λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού θα ανασταλεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων. Οι Συμμετέχοντες θα ενημερωθούν λεπτομερώς για τις έκτακτες διευθετήσεις που θα ισχύσουν», προστίθεται στην ανακοίνωση .

Και καταλήγει: «Ο ΔΣΜΚ έχει ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας καθώς και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), και βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση της κατάστασης. Ο ΔΣΜΚ κατανοεί την ταλαιπωρία που πιθανόν να προκληθεί στους καταναλωτές λόγω των μέτρων που έχουν αναγγελθεί και θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για τον περιορισμό των συνεπειών τους στο ελάχιστο δυνατό».

Στο Προεδρικό η κρίσιμη συνάντηση για την ΑΗΚ - Στόχος να αποφευχθούν τα μέτρα των συντεχνιών

Συνάντηση με τις ηγεσίες των τεσσάρων συντεχνιών της ΑΗΚ έχει προγραμματιστεί για τις 3:00 το απόγευμα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η εφαρμογή των μέτρων διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί από το πρωί της Πέμπτης.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανού, η υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, Γιώργος Πέτρου.

Βασικός στόχος της συνάντησης είναι να εξευρεθεί κοινά αποδεκτή λύση, ώστε να μην προχωρήσουν οι συντεχνίες στην υλοποίηση των μέτρων που έχουν ανακοινώσει.

Σε περίπτωση που αυτά τεθούν σε εφαρμογή, αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς προβλέπεται αποσύνδεση μεγάλου αριθμού οικιακών και εμπορικών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν και διακοπές ηλεκτροδότησης για χιλιάδες καταναλωτές κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Οι συντεχνίες της ΑΗΚ ζητούν από την κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα που θα διασφαλίζουν την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο μετά το 2029, όταν θα πρέπει να αποσυρθούν οι ρυπογόνες και ενεργοβόρες μονάδες του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Δεκέλειας.