Στο Προεδρικό τα μεγάλα έργα της Πάφου – Ζητούν δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και λογοδοσία

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου Γιώργος Μάης ανακοίνωσε ότι αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, με αντικείμενο την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής που εκκρεμούν στην επαρχία Πάφου.

Σε δηλώσεις του στον «Π» ανέφερε πως στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν όλα τα μεγάλα έργα υποδομής που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο δρόμος Πάφου- Πόλης Χρυσοχούς, ο δρόμος Τάφοι των Βασιλέων- Κόλπου των Κοραλλίων, ο δυτικός παρακαμπτήριος της Πάφου, ο δρόμος προς το αεροδρόμιο, καθώς και η μαρίνα της Πάφου.

Ερωτηθείς τι αναμένει από τη συνάντηση, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, Γιώργος Μάης, τόνισε ότι βασική επιδίωξη είναι η εξασφάλιση δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση των έργων, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν τηρηθεί τα χρονοδιαγράμματα για κανένα από τα σημαντικά αναπτυξιακά έργα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα ζητηθεί ο διορισμός αρμόδιου λειτουργού για την παρακολούθηση της προόδου κάθε έργου, ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη λογοδοσία. «Δεν γίνεται να είναι όλοι υπεύθυνοι και τελικά να μην είναι κανένας», δήλωσε χαρακτηριστικά.