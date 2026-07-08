Ενέδρα σε 21χρονο διανομέα στη Λεμεσό – Τον ξυλοκόπησαν και άρπαξαν €1.800

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 21χρονο διανομέα φαγητού, η οποία διαπράχθηκε σήμερα τα ξημερώματα, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στη 1π.μ., ενώ ο 21χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο στη Λεμεσό, προσεγγίστηκε από τρία άγνωστα του πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε μοτοποδήλατα τύπου σκούτερ. Ακολούθως οι τρεις δράστες, ανέκοψαν την πορεία του 21χρονου και αφού άνοιξαν την πόρτα του οδηγού, τον έβγαλαν έξω από το αυτοκίνητο και τον κτύπησαν. Ακολούθως οι δράστες έκλεψαν το χρηματικό ποσό των €1.800, από το συρτάρι του αυτοκινήτου, και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα στο πρόσωπο, και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, στην συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.