Στο κελί για έξι μέρες 48χρονη για διάρρηξη κατοικίας στη Λευκωσία και κλοπή €270.000

Υπό εξαήμερη κράτηση τέθηκε 48χρονη, η οποία συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας 79χρονου στη Λευκωσία και κλοπής χρηματικού ποσού ύψους €270.000.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η διάρρηξη καταγγέλθηκε την Πέμπτη, 2 Ιουλίου, από τον 79χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι από την κατοικία του κλάπηκε το ποσό των €270.000 σε διάφορα χαρτονομίσματα.

Μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου διαπίστωσαν παραβίαση τόσο στην εξώπορτα της κατοικίας όσο και σε εσωτερικές πόρτες, καθώς και μεγάλη ακαταστασία στους χώρους.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία και εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονης, η οποία συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, 7 Ιουλίου.

Η 48χρονη παρουσιάστηκε την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε εναντίον της διάταγμα προσωποκράτησης για περίοδο έξι ημερών. Τα χρήματα δεν έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί.