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Δραματική έκκληση ΗΕ για συγκέντρωση 296 εκατ. δολαρίων για Βενεζουέλα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Καράκας ζήτησε επίσης την Τετάρτη την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει στην άντληση κεφαλαίων για την ανάκαμψη της χώρας.

Τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν επείγουσα έκκληση την Τετάρτη για τη συγκέντρωση 296 εκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό στη Βενεζουέλα, μετά την αύξηση του αριθμού των θυμάτων σε περισσότερους από 3.600 ανθρώπους.

Υπάρχει τεράστια ανθρωπιστική ανάγκη μετά από μια από τις χειρότερες σεισμικές καταστροφές στη Λατινική Αμερική, η οποία άφησε χιλιάδες ανθρώπους άστεγους και χιλιάδες άλλους αγνοούμενους, ειδικά στην κατεστραμμένη Λα Γκουάιρα, όπου οικογένειες εξακολουθούν να σκάβουν στα ερείπια.

«Οι δωρητές ήδη εντείνουν τις προσπάθειές τους και τους ευχαριστώ», δήλωσε ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, κατά τη διάρκεια συνάντησης για αξιολόγηση της κατάστασης.

Ανέφερε ότι με βάση το σύστημα παρακολούθησης, συγκεντρώθηκαν 300 εκατομμύρια δολάρια  αλλά υπάρχει ένα κενό χρηματοδότησης 627 εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση αυτών των επειγουσών αναγκών.

"Έχουμε ένα σαφές σχέδιο. Χρειάζονται 296 εκατομμύρια δολάρια για να φτάσουμε στο 1,3 εκατομμύριο σε κοινωνικοοικονομικές ανάγκες αυτή τη στιγμή σε διάστημα έξι μηνών. Είναι ένα σχέδιο με χρονικό περιορισμό", εξήγησε.

Το Καράκας ζήτησε επίσης την Τετάρτη την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει στην άντληση κεφαλαίων για την ανάκαμψη της χώρας.

«Καλούμε όλες τις χώρες που κατέχουν επί του παρόντος δεσμευμένα κεφάλαια που ανήκουν στη Βενεζουέλα να ξεκινήσουν ένα σχέδιο για την αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσπάθειες ανάκαμψης», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ Πίντο στη συνάντηση του ΟΗΕ.

Ο Χιλ αναφέρθηκε στον χρυσό που κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο και στα κεφάλαια που έχουν παγώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τους σεισμούς μεγέθους 7,3 και 7,5 Ρίχτερ, οι διεθνείς ομάδες διάσωσης τερματίζουν τις προσπάθειες εύρεσης επιζώντων, ενώ οι οικογένειες ψάχνουν στα ερείπια για τις σορούς των αγαπημένων τους προσώπων. Η Κυβέρνηση σε νεότερο απολογισμό ανακοίνωσε ότι  3.685 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 17.000 τραυματίστηκαν.

ΚΥΠΕ

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