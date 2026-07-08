Ιωσήφ Μουτήρης: «Η υπόθεση της καφετέριας στα δημόσια νοσοκομεία αναδεικνύει διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος υγείας»

Ιωσήφ

Η υπόθεση της κλειστής καφετέριας στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου αποτελεί αφορμή για ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με τη διαχείριση των δημόσιων νοσοκομείων, σύμφωνα με τον Ιωσήφ Μουτήρη, πρώην Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Ο κ. Μουτήρης υπενθυμίζει ότι κατά τη θητεία του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, την περίοδο 2011–2017, είχε γίνει μάρτυρας της έξωσης του ενοικιαστή της καφετέριας που λειτουργούσε δίπλα από την κύρια είσοδο του νοσοκομείου, έπειτα από δικαστική απόφαση λόγω μη καταβολής των ενοικίων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που είχε προκύψει από δημόσιο διαγωνισμό.

Όπως αναφέρει, το περιστατικό εκείνο ανέδειξε τις διαχρονικές αδυναμίες που χαρακτηρίζουν το καθεστώς λειτουργίας των καφετεριών στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Αναφερόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, σημειώνει ότι η καφετέρια παραμένει κλειστή τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ το τελευταίο διάστημα το θέμα έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις, με δημόσιες παρεμβάσεις βουλευτή που δηλώνει ότι θα επιτύχει την επαναλειτουργία της.

Κατά τον κ. Μουτήρη, η ανάδειξη των προβλημάτων των πολιτών αποτελεί μέρος της αποστολής ενός βουλευτή. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η επίλυση ενός λειτουργικού ζητήματος, όπως η επαναλειτουργία μιας καφετέριας, αποτελεί ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ενώ ο κοινοβουλευτικός ρόλος είναι η άσκηση ουσιαστικού ελέγχου προς την εκτελεστική εξουσία.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η συζήτηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην επαναλειτουργία ενός χώρου εστίασης, αλλά να επεκτείνεται στη δημιουργία σύγχρονων προδιαγραφών λειτουργίας.

Ως παραδείγματα αναφέρει νοσηλευτήρια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς που διαθέτουν σύγχρονους χώρους εστίασης, με υψηλά πρότυπα ποιότητας, υγιεινής και εξυπηρέτησης, προς όφελος ασθενών, συνοδών, επισκεπτών και εργαζομένων.

Ο κ. Μουτήρης σχολιάζει επίσης θετικά την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας για επενδύσεις άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ, επισημαίνοντας όμως ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική που να καλύπτει συνολικά το σύστημα υγείας της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ.

«Η δημόσια υγεία δεν διακρίνεται σε δημόσια και ιδιωτική. Για τον ασθενή υπάρχει μία μόνο υγεία και μία ευθύνη της Πολιτείας:να διασφαλίζει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπου κι αν αυτές παρέχονται», αναφέρει χαρακτηριστικά. Καταλήγοντας, ο Ιωσήφ Μουτήρης τονίζει ότι η υπόθεση της καφετέριας δεν αφορά απλώς έναν χώρο εστίασης, αλλά αντανακλά τη φιλοσοφία με την οποία οργανώνονται και λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Όπως σημειώνει, η ποιότητα των υποδομών και των καθημερινών υπηρεσιών αποτελεί δείκτη του σεβασμού της Πολιτείας προς τον πολίτη.