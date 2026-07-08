Ο ΔΗΣΥ ενισχύει το «ραντάρ» του για την κυβέρνηση: Τα νέα πρόσωπα στο Συμβούλιο Παρακολούθησης και τα μηνύματα Αννίτας - Ιωαννίδη

Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού και Προέδρου του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, Αννίτας Δημητρίου, πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή του Συντονιστή, Μιχάλη Ιωαννίδη, και των μελών του.

Κατά τη συνεδρία έγινε αξιολόγηση του έργου που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα το Συμβούλιο, ενώ συζητήθηκαν ο προγραμματισμός και οι προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο.

Η Αννίτα Δημητρίου ευχαρίστησε τον Συντονιστή και τα μέλη του Συμβουλίου για τη συστηματική και τεκμηριωμένη δουλειά που επιτελούν, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε το Συμβούλιο στις πρόσφατες εκλογές, στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, στην επεξεργασία πολιτικών θέσεων και στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων που ενισχύουν τον πολιτικό λόγο του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Από την πλευρά του, ο Συντονιστής του Συμβουλίου Μιχάλης Ιωαννίδης, απευθυνόμενος στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, ανέφερε ότι «λάβαμε τα μηνύματα της σιωπηρής πλειοψηφίας και θα συνεχίσουμε μαζί αυτή την προσπάθεια που αρχίσαμε για να έχουμε τα ίδια και καλύτερα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον».

Όπως σημείωσε, αποστολή του Συμβουλίου είναι να ηγείται μέσα από τεκμηριωμένη ανάλυση, πολιτική επεξεργασία και συγκεκριμένες πολιτικές εισηγήσεις.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, κοινή θέση κατά τη συνεδρία ήταν ότι το κόμμα παραμένει προσηλωμένο στον δρόμο της ευθύνης, των μεταρρυθμίσεων και του τεκμηριωμένου πολιτικού λόγου, απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του Συμβουλίου, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανανέωση, ενίσχυση και διεύρυνση της σύνθεσής του.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Συμβούλιο, καθώς και οι αλλαγές που προκύπτουν από την ανάληψη νέων καθηκόντων από υφιστάμενα μέλη.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές συνδέονται με την εκλογή της Νικολέττας Κωσταντίνου στη Βουλή, την ανάληψη της προεδρίας της ΟΣΑΚ από τον Μίλτο Μιλτιάδους και την εκλογή του Γιάννου Πανταζή στην προεδρία του ΠΑΣΥΞΕ.

Το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου συνεχάρη τα μέλη για την εκλογή τους και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.