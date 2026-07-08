Αφθώδης: Πιέσεις για τα ανεμβολίαστα ζώα, υπό τον φόβο «αναζωπύρωσης» - Το σκεπτικό πίσω από τον σχεδιασμό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Μπορεί ο αφθώδης πυρετός να είναι συγκρατημένος, καθώς εδώ και έναν μήνα οι δειγματοληψίες δεν δίνουν νέα κρούσματα, παραμένοντας στα 121, ωστόσο υπάρχουν φωνές οι οποίες ανησυχούν ότι τα ανεμβολίαστα ζώα μπορούν να αναζωπυρώσουν την κρίση. Ζητούν άμεσα εμβολιασμό για τα νέα ζώα σε εμβολιασμένες μονάδες και για τις ανεμβολίαστες μονάδες στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού.

Η περίπτωση των νέων ζώων

Το τελευταίο διάστημα ομάδες κτηνοτρόφων ζητούν επιτακτικά και επανειλημμένα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπως χορηγήσουν άμεσα το εμβόλιο του αφθώδους πυρετού και σε όσα ζώα παραμένουν ανεμβολίαστα εντός εμβολιασμένων μονάδων. Πρόκειται για ζώα που προέρχονται από εμβολιασμένες μάνες, όμως επειδή γεννήθηκαν μετά την πρώτη και δεύτερη δόση εμβολίου, εκκρεμεί η συμμετοχή τους στη λεγόμενη «ανοσία της αγέλης», με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να εκφράζουν ανησυχία για μόλυνση των μονάδων.

Το ζήτημα τέθηκε εκ νέου ενώπιον των Κτηνιατρικών Υπηρεσίων, με αφορμή τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής την περασμένη Τρίτη, χωρίς ωστόσο να δοθεί η ευκαιρία στους αρμόδιους, για να απαντήσουν.

Ως κύρια ανησυχία των αγελαδοτρόφων, αποκάλεσε το ζήτημα ο Γιάννης Καϊλάς, εκ μέρους της Ένωσης Αγελαδοτρόφων Κύπρου (ΕΝΑΚ), τονίζοντας ότι ζήτησαν επανειλημμένα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εμβολιάσουν τα ζώα τους άμεσα.

Σημείωσε ότι τους είχαν απαντήσει ότι θα εξετάσουν το αίτημα και ότι δεν είχαν αρκετές ποσότητες εμβολίων. Μετά την άφιξη των νέων παρτίδων και δεδομένου ότι δεν πρόκεται για μεγάλους αριθμούς αγελάδων, αλλά για 30 – 50 ανά βουδοστάσιο, θεωρεί ότι μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Ανέφερε ακόμα ότι η ίδια κάλυψη θα πρέπει να γίνει και σε μονάδες αιγοπροβάτων, όπου οι αριθμοί των ανεμβολίαστων ζώων, είναι μεγαλύτεροι σε σύγκριση με τις αγελάδες. Επίσης τόνισε ότι ειδικά στην ακτίνα των τριών ή δέκα χιλιομέτρων, στις μολυσμένες ζώνες, θα πρέπει να γίνει άμεσα ο εμβολιασμός, γιατί, επανέλαβε, οι κτηνοτρόφοι ανησυχούν, βλέποντας ακάλυπτα τα ζώα τους.

Το σκεπτικό πίσω από τον σχεδιασμό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

«Ο σχεδιασμός μας είναι να εμβολιάσουμε τα νέα και ανεμβολίαστα ζώα, κατά τη διάρκεια της τρίτης – αναμνηστικής δόσης εμβολίου, δηλαδή στους έξι μήνες μετά τον δεύτερο εμβολιασμό, που για άλλες μονάδες αρχίζει στις αρχές Σεπτεμβρίου και για άλλες στις αρχές Οκτωβρίου, με διάρκεια μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου με Φεβρουάριο», δήλωσε στον «Π» ο δρ Δημήτρης Επαμεινώνδας, πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικόυ Συλλόγου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία συμβουλεύει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Όπως εξήγησε, σε αυτον τον κύκλο εμβολιασμών θα τους χορηγηθούν η πρώτη και δεύτερη δόση εμβολίου. Την ίδια ώρα τόνισε ότι για εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και μετακινήσεων, επέλεξαν αυτήν τη διαδικασία, παρά να χορηγήσουν τώρα τα εμβόλια σε αυτές τις περιπτώσεις ζώων και μετά από ενάμιση μήνα να ξεκινήσει ο επαναληπτικός εμβολιασμός σε όλα τα κοπάδια της Κύπρου.

Εξήγησε επίσης ότι για τον αφθώδη πυρετό η πετυχημένη ανοσία της αγέλης, ώστε να ανακοπεί η μετάδοση του ιού και να μειωθεί η μεταδοτικότητά του, εξαρτάται από την εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον του 75% των ζώων, και ανά μονάδα και στο σύνολο του ζωικού πληθυσμού. Σήμερα το ποσοστό ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού σχήματος πρώτου και δεύτερου εμβολιασμού ανέρχεται για τα βοοειδή στο 87%, για τα αιγοπρόβατα βρίσκεται στο 67% και για τους χοίρους στο 41%.

Όπως είπε, στη συνεδρίαση στη Βουλή, υπονοήθηκε ότι οι αρμόδιοι δεν ενδιαφέρονται για την κάλυψη των μονάδων με εμβόλια. Αυτό, τόνισε, δεν ισχύει, ενώ σημείωσε ότι οι εξηγήσεις δόθηκαν επανειλημμένα στους κτηνοτρόφους για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η πετυχημένη ανοσία της αγέλης εξαρτάται από εμβολιαστική κάλυψη του 75% των ζώων, ανά μονάδα και συνολικά στην Κύπρο, εξηγούν οι επιστήμονες. [Πηγή εικόνας: Shutterstock]

Οι χαλαρώσεις στη βόσκηση και οι περιοχές Πάφου - Λεμεσού

Μία άλλη παράμετρο των εκκρεμοτήτων στους εμβολιασμούς, αφορά τις ανεμβολίαστες μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές των επαρχιών Πάφου και Λεμεσού, επαρχίες οι οποίες θεωρούνται «καθαρές» από τον ιό. «Σε αυτές τις επαρχίες έχει ζώα που δεν εμβολιαστήκαν ούτε μια φορά», τόνισε στη συνεδρίαση στη Βουλή ο Πρόεδρος της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), Χρίστος Παπαπέτρου, ζητώντας από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να δράσουν άμεσα. Συγκεκριμένα επικαλέστηκε αυτές τις περιπτώσεις για να επιχειρηματολογήσει υπέρ της θέσης ότι στον παρόν στάδιο δεν μπορούν να γίνουν χαλαρώσεις στη βόσκηση, όπως ζητούν οι αιγοπροβατοτρόφοι. «Βρισκόμαστε σε μία καλή φάση, χωρίς νέα κρούσματα, αλλά αυτή η φάση αποτελεί μεταίχμιο για την πορεία του ιού. Στον παρόν στάδιο δεν μπορεί να γίνει χαλάρωση», τόνισε.

Σύμφωνα με τον δρα Επαμεινώνδα, η διαδικασία εμβολιασμού (και για τις δύο δόσεις) αυτών των ζώων άρχισε από τον Ιούνιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στις 7 Ιουνίου παραλήφθηκαν 500.000 δόσεις εμβολίου για την κάλυψη των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου και για τον αναμνηστικό εξάμηνο εμβολιασμό. Επίσης, στις 19 Ιουλίου 2026 αναμένεται η παραλαβή ακόμη 500.000 δόσεων για χοίρους.

Άρχισαν από τα «άκρα» κάθε επαρχίας οι δειγματοληψίες

Πρέπει να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη παγκύπρια επιδημιολογική διερεύνηση σε βοοειδή και αιγοπρόβατα, με στρατηγικό σχεδιασμό ανά επαρχία.