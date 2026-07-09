Τέλος η μεταβατική περίοδος: Υποχρεωτική η συμμόρφωση των βυτιοφόρων καυσίμων με την ADR

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται η υποχρέωση συμμόρφωσης όλων των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων με τις απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, πρατηριούχοι και μεταφορείς καλούνται να προχωρήσουν στις απαραίτητες αναβαθμίσεις ή αντικαταστάσεις οχημάτων και δεξαμενών, ώστε να πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει το κοινό, τους πρατηριούχους και τους μεταφορείς υγρών καυσίμων ότι έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η υποχρέωση συμμόρφωσης των βυτιοφόρων οχημάτων με τις απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος (Ν. 29(Ι)/2004) και η Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR.

Η ADR κατέστη εφαρμοστέα και στις εσωτερικές (εθνικές) μεταφορές με την Οδηγία 2008/68/ΕΚ, από τον Ιούνιο του 2009. Το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού, που καθορίζει τη λήξη των μεταβατικών περιόδων για τα μη συμμορφούμενα οχήματα και δεξαμενές, εκδόθηκε το 2025 (Κ.Δ.Π. 249/2025, ημερ. 8 Αυγούστου 2025). Με το Διάταγμα αυτό ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος και καθίσταται υποχρεωτική η πλήρης συμμόρφωση όλων των βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων με την ADR.

Το ΤΟΜ αντιλαμβάνεται πλήρως τις δυσκολίες και τις οικονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στην αγορά και στους επαγγελματίες του κλάδου από την εφαρμογή των μέτρων, και προσεγγίζει το ζήτημα με αίσθημα ευθύνης και συνεργασίας.

Παράλληλα, αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση και τη συνεργασία των πρατηριούχων και των ιδιοκτητών βυτιοφόρων για την έγκαιρη εναρμόνιση και εφαρμογή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προχωρήσουν, όπου αυτό είναι εφικτό, σε τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις των οχημάτων και των δεξαμενών τους — και, όπου δεν είναι δυνατό, σε αντικατάστασή τους — ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της ADR (έγκριση οχήματος και δεξαμενής, εκπαίδευση οδηγών, σήμανση και εξοπλισμός).

Το ζήτημα είναι σοβαρό και άπτεται της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος. Η μεταφορά αναφλέξιμων καυσίμων ενέχει αυξημένους κινδύνους πυρκαγιάς, έκρηξης και διαρροής· η συμμόρφωση με την ADR διασφαλίζει ασφαλή οχήματα και δεξαμενές, εκπαιδευμένους οδηγούς και ορθές διαδικασίες, προς όφελος όλων των πολιτών.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για ενημέρωση, διευκρινίσεις και καθοδήγηση, με στόχο την ομαλή και ασφαλή προσαρμογή του κλάδου στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.