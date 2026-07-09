Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Τέλος η μεταβατική περίοδος: Υποχρεωτική η συμμόρφωση των βυτιοφόρων καυσίμων με την ADR

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί πρατηριούχους και μεταφορείς να προχωρήσουν στις απαιτούμενες αναβαθμίσεις, τονίζοντας ότι η συμμόρφωση με την ADR αποτελεί ζήτημα οδικής ασφάλειας, προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται η υποχρέωση συμμόρφωσης όλων των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων με τις απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, πρατηριούχοι και μεταφορείς καλούνται να προχωρήσουν στις απαραίτητες αναβαθμίσεις ή αντικαταστάσεις οχημάτων και δεξαμενών, ώστε να πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει το κοινό, τους πρατηριούχους και τους μεταφορείς υγρών καυσίμων ότι έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η υποχρέωση συμμόρφωσης των βυτιοφόρων οχημάτων με τις απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος (Ν. 29(Ι)/2004) και η Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR.

Η ADR κατέστη εφαρμοστέα και στις εσωτερικές (εθνικές) μεταφορές με την Οδηγία 2008/68/ΕΚ, από τον Ιούνιο του 2009. Το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού, που καθορίζει τη λήξη των μεταβατικών περιόδων για τα μη συμμορφούμενα οχήματα και δεξαμενές, εκδόθηκε το 2025 (Κ.Δ.Π. 249/2025, ημερ. 8 Αυγούστου 2025). Με το Διάταγμα αυτό ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος και καθίσταται υποχρεωτική η πλήρης συμμόρφωση όλων των βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων με την ADR.

Το ΤΟΜ αντιλαμβάνεται πλήρως τις δυσκολίες και τις οικονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στην αγορά και στους επαγγελματίες του κλάδου από την εφαρμογή των μέτρων, και προσεγγίζει το ζήτημα με αίσθημα ευθύνης και συνεργασίας.

Παράλληλα, αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση και τη συνεργασία των πρατηριούχων και των ιδιοκτητών βυτιοφόρων για την έγκαιρη εναρμόνιση και εφαρμογή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προχωρήσουν, όπου αυτό είναι εφικτό, σε τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις των οχημάτων και των δεξαμενών τους — και, όπου δεν είναι δυνατό, σε αντικατάστασή τους — ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της ADR (έγκριση οχήματος και δεξαμενής, εκπαίδευση οδηγών, σήμανση και εξοπλισμός).

Το ζήτημα είναι σοβαρό και άπτεται της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος. Η μεταφορά αναφλέξιμων καυσίμων ενέχει αυξημένους κινδύνους πυρκαγιάς, έκρηξης και διαρροής· η συμμόρφωση με την ADR διασφαλίζει ασφαλή οχήματα και δεξαμενές, εκπαιδευμένους οδηγούς και ορθές διαδικασίες, προς όφελος όλων των πολιτών.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για ενημέρωση, διευκρινίσεις και καθοδήγηση, με στόχο την ομαλή και ασφαλή προσαρμογή του κλάδου στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

 

Tags

ΤΟΜΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΑΥΣΙΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα