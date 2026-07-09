Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιάς: Η Έρση Πιττοκοπίτου συνεχίζει να διδάσκει με τη ζωή της

Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμη κι όταν έχουν αποχωρήσει από τις σχολικές αίθουσες, εξακολουθούν να διδάσκουν.

Μία από αυτούς είναι η αγαπητή εκπαιδευτικός Έρση Πιττοκοπίτου, η οποία, λίγο πριν συμπληρώσει τα 90 της χρόνια, εξακολουθεί να εμπνέει με τη σοφία, την απλότητα και την αγάπη της.

Η μελετήτρια της κυπριακής παράδοσης Άννα Τσελεπού, μέσα από μια συγκινητική ανάρτησή της, περιγράφει δύο πολύτιμες ώρες που πέρασε στο σπίτι της κ. Πιττοκοπίτου, το οποίο χαρακτηρίζει ως ένα πραγματικό «Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιάς».

Με συγκίνηση αναφέρεται στις αφηγήσεις της σπουδαίας δασκάλας για τα παιδικά της χρόνια στην Πάφο, αλλά και για τη μακρά εκπαιδευτική της διαδρομή στα Α' και Β' Δημοτικά Σχολεία Πάφου, καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου. Αναμνήσεις, βιώματα και πολύτιμα διδάγματα ξεδιπλώνονται με πάθος, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική παιδεία δεν περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους μιας σχολικής αίθουσας.

«Δύο διδακτικές ώρες στο ανοικτό πανεπιστήμιο ,το σπίτι της,που διδάσκει», γράφει χαρακτηριστικά η Άννα Τσελεπού, αποτυπώνοντας τη μοναδική εμπειρία μιας συνάντησης γεμάτης ανθρωπιά, τρυφερότητα και αγάπη.

Η ανάρτησή της αποτελεί έναν δημόσιο φόρο τιμής σε μια δασκάλα που συνεχίζει να μεταδίδει αξίες και να αποτελεί ζωντανό παράδειγμα προσφοράς.

Ευχή όλων είναι η Έρση Πιττοκοπίτου να παραμείνει υγιής, ώστε να συνεχίσει να χαρίζει απλόχερα τη γνώση, τη σοφία και τη ζεστασιά της στις νεότερες γενιές.