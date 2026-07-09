Αύξηση 1,46% στις συντάξεις από την 1η Ιουλίου

Αύξηση 1,46% στις βασικές και συμπληρωματικές συντάξεις καθώς και στην Κοινωνική Σύνταξη, χορηγείται από την 1η Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ).

Η ΕΚΥΣΥ σημειώνει ότι, βάσει της νομοθεσίας, οι συντάξεις αναπροσαρμόζονται την 1η Ιουλίου κάθε έτους κατά το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του αμέσως προηγούμενου εξαμήνου, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του τελευταίου εξαμήνου του προηγούμενου έτους. Διευκρινίζει ακόμη ότι όταν το ποσοστό αύξησης είναι χαμηλότερο του 1%, δεν παραχωρείται οποιαδήποτε αύξηση.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), όπως παραθέτει η ΕΚΥΣΥ, ο μέσος όρος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 1,46% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, προσθέτει η ΕΚΥΣΥ, από την 1η Ιουλίου 2026 εφαρμόζεται αύξηση 1,46% στις υφιστάμενες βασικές και συμπληρωματικές συντάξεις, καθώς και στην Κοινωνική Σύνταξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ