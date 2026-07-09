Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κοινωνία

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Νέα αναβολή χωρίς να μπει στην ουσία η διαδικασία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στις 9 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι ιδιωτικές ποινικές διώξεις της οικογένειας Νικολάου, μετά από ενστάσεις για το αναθεωρημένο κατηγορητήριο και θέμα δικηγορικών εξόδων.

Ούτε σήμερα σημειώθηκε ουσιώδης εξέλιξη στην υπόθεση των ιδιωτικών ποινικών διώξεων της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, με τη διαδικασία να συνεχίζεται στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία ξεκίνησε γύρω στο μεσημέρι, με την κατηγορούσα Αρχή να παραδίδει το αναθεωρημένο κατηγορητήριο, ενώ ο δικηγόρος του 2ου κατηγορούμενου έθεσε θέμα κάλυψης των δικηγορικών εξόδων, της παρούσας διαδικασίας, και ζήτησε όπως τοποθετηθεί σχετικά η κατηγορούσα Αρχή.

Επιπρόσθετα τέθηκε από την υπεράσπιση ζήτημα ελαττωματικότητας του αναθεωρημένου κατηγορητηρίου, με το δικαστήριο να ζητά όπως κατατεθούν γραπτώς οι αγορεύσεις και η διαδικασία συνεχιστεί στις 9 Σεπτεμβρίου, υποδεικνύοντας ότι, γι ακόμη μια φορά, η υπόθεση δεν έχει μπει στην ουσία της.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

ΚΥΠΕ

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα