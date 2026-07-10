«Σαφώς φταίει η Hellas Sat», λέει ο Ανδρόνικος Κάκκουρας: Ψάχνουν λύσεις για το μπάχαλο με τις τηλεοράσεις – Μην αλλάξετε κεραίες (ηχητικό)

Στην Hellas Sat απέδωσε τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα ψηφιακής τηλεόρασης ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Ανδρόνικος Κάκκουρας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες δεν οφείλονται κατά κύριο λόγο στους αποκωδικοποιητές ή στις κεραίες τους.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Κάκκουρας αναγνώρισε ότι οι καταγγελίες των τηλεθεατών ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ όταν ρωτήθηκε ευθέως κατά πόσο το πρόβλημα είναι της Hellas Sat, απάντησε: «Σαφώς ναι, σαφώς».

Το πρόβλημα στη διαμόρφωση του σήματος

Σύμφωνα με τον κ. Κάκκουρα, το ζήτημα σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται και συμπιέζεται το σήμα, ώστε να μεταδίδεται μεγάλος αριθμός καναλιών υψηλής ευκρίνειας.

Η συγκεκριμένη επιλογή, όπως ανέφερε, έχει καταστήσει το νέο σύστημα περισσότερο ευαίσθητο κατά τη λήψη, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται προβλήματα που δεν ήταν αισθητά στο προηγούμενο σύστημα.

«Λόγω της τεχνολογίας της διαμόρφωσης του σήματος που χρησιμοποιείται, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στη λήψη, όπου εκεί φαίνονται περισσότερο οποιαδήποτε προβλήματα ήταν κρυμμένα από τα προηγούμενα», είπε.

Ερωτηθείς εκ νέου εάν «φταίει η Hellas Sat», ο κ. Κάκκουρας απάντησε καταφατικά, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως μεταδίδεται λανθασμένο σήμα, αλλά ότι ο τρόπος διαμόρφωσής του δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις στη λήψη.

«Φταίει η Hellas Sat, αλλά όχι υπό την έννοια ότι αυτό που στέλνει είναι λάθος, έχει να κάνει με τον τρόπο της διαμόρφωσης που πρέπει να συμπιέσει ένα σήμα για να βγάλει τόσα κανάλια υψηλής ευκρίνειας», ανέφερε.

Τι ισχύει με τους αποκωδικοποιητές

Ο κ. Κάκκουρας απέρριψε την εικόνα ότι για τη δυσλειτουργία ευθύνονται κυρίως οι πολίτες, επειδή ενδεχομένως αγόρασαν φθηνούς ή ακατάλληλους αποκωδικοποιητές.

Όπως είπε, υπήρξαν ορισμένες αστοχίες συσκευών, αλλά αυτές αφορούν μικρό μέρος του εξοπλισμού που εισήχθη στην αγορά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να προχωρούν χωρίς λόγο σε αντικατάσταση των κεραιών ή τον τηλεοράσεων αφού «οι υφιστάμενες δουλεύουν μια χαρά». Τόνισε πάντως ότι η αλλαγή κεραίας απαιτείται μόνο όταν αυτή είναι εμφανώς κατεστραμμένη.

Παράλληλη λειτουργία των δύο συστημάτων

Μετά τα εκτεταμένα προβλήματα, προωθείται η παράλληλη λειτουργία του παλαιού και του νέου συστήματος για περίπου δύο με τρεις μήνες, ώστε να δοθεί χρόνος στους πολίτες να προχωρήσουν στις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές.

Το παλαιό σύστημα τέθηκε χθες ξανά σε πειραματική λειτουργία, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να επαναλειτουργήσει χωρίς προβλήματα.

Ο κ. Κάκκουρας διευκρίνισε, πάντως, ότι η επαναφορά του προηγούμενου συστήματος αποτελεί προσωρινή λύση, καθώς ο εξοπλισμός είναι πεπαλαιωμένος και δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση για τη μακροχρόνια λειτουργία του.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πάντως εξετάζουν παράλληλα και άλλες τεχνικές λύσεις, χωρίς να είναι ακόμη σε θέση να προβούν σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

«Προσπαθούμε να βρούμε και άλλους τρόπους ώστε να επιδιορθώσουμε το πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι, γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι σε αυτό που θα λέμε στον κόσμο», κατέληξε.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Ανδρόνικου Κάκκουρα στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στη εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: