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Μετά το αλαλούμ με το τηλεοπτικό σήμα: Δίμηνη «παράταση» στην παλιά πλατφόρμα για το DVB-T2

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, ανέφερε ότι αναμένεται να επιβεβαιωθεί και τεχνικά κατά πόσο η παράλληλη λειτουργία είναι εφικτή, σημειώνοντας πως οι μέχρι στιγμής ενδείξεις είναι θετικές.

Το ενδεχόμενο παράλληλης λειτουργίας της παλιάς πλατφόρμας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για περίπου δύο μήνες εξετάζει η κυβέρνηση, με στόχο να διευκολυνθεί η μετάβαση στη νέα τεχνολογία DVB-T2.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, ανέφερε ότι αναμένεται να επιβεβαιωθεί και τεχνικά κατά πόσο η παράλληλη λειτουργία είναι εφικτή, σημειώνοντας πως οι μέχρι στιγμής ενδείξεις είναι θετικές.

Ο κ. Δαμιανού παραδέχθηκε ότι δεν είχε εκτιμηθεί πλήρως το μέγεθος των προβλημάτων που θα προέκυπταν από τη μετάβαση, κυρίως σε κατοικίες με παλιές ή προβληματικές εγκαταστάσεις λήψης τηλεοπτικού σήματος.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η ενημέρωση και η υποστήριξη προς τους πολίτες θα συνεχιστούν, ενώ κάλεσε όσους διαπιστώνουν φαινόμενα αισχροκέρδειας να προβαίνουν σε καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες.

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