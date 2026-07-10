Ένα βήμα μπρος, τρία πίσω: Μετά το μπάχαλο με την ψηφιακή τηλεόραση, καταφεύγουν σε λύσεις ανάγκης

ΓΡΑΦΟΥΝ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Μεσοβέζικες λύσεις προσπαθεί να βρει το κράτος προκειμένου να λύσει το ψηφιακό χάος, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη μετάβαση των ελεύθερης λήψης ιδιωτικών καναλιών από τη Velister στη Hellas Sat, καθώς μεγάλη μερίδα πολιτών δεν έχει καταφέρει ακόμη να συντονίσει τους δέκτες της. Μέχρι στιγμής, εκείνο που διαφαίνεται ξεκάθαρα είναι πως κανείς από τους εμπλεκομένους (κράτος, Hellas Sat) δεν έχει προβλέψει το μέγεθος του προβλήματος που θα αντιμετώπιζε το κοινό, γι' αυτό και δεν υπάρχει συμφωνία με την ιδιωτική εταιρεία για άλλη μεταβατική περίοδο ή αλλαγή συστήματος εκπομπής αν δεν καταφέρει να συντονιστεί το κοινό.

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας η προσωρινή τρίμηνη επιστροφή στη Velister, για όσους δεν μπόρεσαν ακόμα να συντονίσουν τις τηλεοράσεις τους με το νέο σύστημα. Πρόκειται για μία λύση ανάγκης με την ελπίδα ότι στους επόμενους τρεις μήνες θα λυθούν όλα τα σημερινά προβλήματα.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο ποιος θα επωμιστεί το λειτουργικό κόστος με την επαναφορά της Velister, με τη Hellas Sat να μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, μπροστά και να αναλαμβάνει εκείνη το κόστος για τη δεύτερη μεταβατική περίοδο που δίνεται στο κοινό. Πάντως, ακόμη και με τη μεσοβέζικη λύση του... πίσω ολοταχώς, που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση για επαναφορά της Velister, ουδείς μπορεί να εγγυηθεί πως στη λήξη της νέας περιόδου το κοινό θα καταφέρει να συντονίσει τους δέκτες του.

Χρόνος στην αγορά

Εκείνο που αντιλαμβάνεται ο «Π» είναι πως το κράτος λειτουργεί χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό, αναζητώντας λύσεις για το πρόβλημα που υπάρχει. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων της Velister έχει μεταφερθεί/αγοραστεί από τη Hellas Sat και έτσι ακόμη δεν είναι δεδομένο πώς μπορεί να τεθεί σε λειτουργία η εταιρεία των καναλαρχών, αφού είχε έναν πεπαλαιωμένο εξοπλισμό που δημιουργούσε πολλά προβλήματα ήδη στους καταναλωτές, γι' αυτό και δεν ανακοινώθηκε επίσημα και δόθηκε ως πληροφορία από τον αρμόδιο υφυπουργό, η οποία θα γίνει επισήμως σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα σενάρια που εξετάστηκαν, αποκλείστηκε η προσωρινή μετάβαση καναλιών στο ΡΙΚ, λόγω χωρητικότητας, γι' αυτό και η μοναδική λύση ήταν η μετάβαση στο σύστημα της Velister. Οι πληροφορίες λένε πως εξετάστηκε και το σενάριο η Hellas Sat να αλλάξει τον τρόπο εκπομπής της με την εταιρεία να αναφέρει πως θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα. Σε δηλώσεις του στον «Π», ο εκπρόσωπος της Hellas Sat Πέτρος Θεοχαρίδης ανέφερε ότι «με το Υφυπουργείο Καινοτομίας αποφασίστηκε να γίνουν προσπάθειες και γίνονται, για να επανέλθουν και οι πομποί της πρώην Velister, για να λειτουργούν παράλληλα με το νέο τεχνολογικό αναβαθμισμένο σήμα της Hellas Sat, ώστε να δοθεί χρόνος για να συγχρονίσει ο κόσμος ή όσοι έχουν προβλήματα με τις τηλεοράσεις τους». Όπως εξήγησε, στο τέλος της νέας μεταβατικής περιόδου, περί τα τέλη Αυγούστου, δεν θα υπάρξει απότομη διακοπή της λειτουργίας των πομπών της Velister. Αντίθετα, η απενεργοποίηση θα γίνει σταδιακά ανά περιοχή, προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν προβλήματα σε δέκτες και τηλεοπτικές εγκαταστάσεις και να δίδεται η δυνατότητα επίλυσής τους. Ο εκπρόσωπος της Hellas Sat σημείωσε, πάντως, ότι η επαναλειτουργία του παλιού συστήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως ανέφερε, τα μηχανήματα και οι πομποί είναι πολύ παλιά και η Hellas Sat δεν τα είχε παραλάβει με σκοπό να τα επαναφέρει σε λειτουργία. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα προβλήματα έχουν ήδη περιοριστεί σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της μετάβασης. Ενδεικτικά ανέφερε ότι την πρώτη ημέρα της αλλαγής το τηλεφωνικό κέντρο δέχθηκε περίπου 1.500 τηλεφωνήματα, ενώ πλέον οι κλήσεις έχουν μειωθεί σε λιγότερες από 100 ημερησίως. Παρέπεμψε, μάλιστα, στη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση τον Ιούλιο του 2011, σημειώνοντας ότι και τότε είχαν καταγραφεί αντίστοιχες δυσκολίες, σε ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Πιο ακριβοί αποκωδικοποιητές

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη δυναμική του συστήματος που στέλνει η Hellas Sat. Καθώς το νέο σύστημα που έχει επιλεγεί, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και 10 χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι ευαίσθητο και δυνατό, αν υπάρχει έστω και ένα μικρό πρόβλημα στη διακλάδωση ή στον αποκωδικοποιητή ή και στην κεραία, τότε ξεκινούν τα προβλήματα και το σύστημα... δεν συγχωρεί λάθη με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται εντελώς το σήμα. Η νομική σύμβουλος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρίστου, έκανε λόγο μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π», για ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό παραπόνων, με βασικά ζητήματα τις τιμές, την ποιότητα ορισμένων συσκευών και τις χρεώσεις για τεχνική υποστήριξη. Σύμφωνα με την κα Χρίστου, καταναλωτές καταγγέλλουν ότι η αλλαγή στο σύστημα εκπομπής συνοδεύτηκε από αισθητή αύξηση στις τιμές των αποκωδικοποιητών. Όπως ανέφερε, όταν ανακοινώθηκε η μετάβαση, οι συσκευές πωλούνταν περίπου στα 18 με 20 ευρώ, ενώ σήμερα στην αγορά εντοπίζονται αποκωδικοποιητές από 35 ευρώ και άνω. Η ίδια διευκρίνισε ότι η αύξηση της τιμής ενός προϊόντος λόγω αυξημένης ζήτησης δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η συγκυρία αξιοποιήθηκε από ορισμένους για υπέρμετρες χρεώσεις, είτε στην πώληση των συσκευών, είτε στις υπηρεσίες εγκατάστασης και ρύθμισης. Το ζήτημα, όπως σημειώνεται, επιβαρύνει ιδιαίτερα ηλικιωμένους, χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες ευάλωτες ομάδες, οι οποίες δυσκολεύονται να διαχειριστούν τεχνικά τη μετάβαση και συχνά αναγκάζονται να ζητήσουν βοήθεια επί πληρωμή. Πέραν του κόστους, στον Σύνδεσμο έχουν φτάσει και παράπονα για συσκευές που δεν ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες των καταναλωτών ή για περιπτώσεις όπου, παρά την αγορά αποκωδικοποιητή, η λήψη του σήματος εξακολουθούσε να παρουσιάζει προβλήματα. Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών συνεχίζει να καταγράφει τις καταγγελίες, ενώ το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την ομαλοποίηση της μετάβασης στο νέο σύστημα τηλεοπτικής εκπομπής. Δέον να αναφερθεί ότι πέρα από το κόστος, ο Σύνδεσμος δέχεται και παράπονα που αφορούν την ποιότητα συγκεκριμένων αποκωδικοποιητών. Η νομική σύμβουλος του Συνδέσμου ανέφερε ότι καταναλωτές έχουν αναφέρει περιπτώσεις όπου οι συσκευές υπερθερμαίνονταν αμέσως μετά τη σύνδεσή τους στο ρεύμα. Όπως είπε, αρκετοί πολίτες εξέφρασαν φόβους ακόμη και για ενδεχόμενο βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά, επιλέγοντας τελικά να αποσυνδέσουν τις συσκευές και να σταματήσουν τη χρήση τους.