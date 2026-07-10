Υπό οκταήμερη κράτηση ο 27χρονος για τη συμπλοκή στο Ξυλοφάγου

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου παρουσιάστηκε σήμερα ο 27χρονος ύποπτος σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση συμπλοκής στη Ξυλοφάγου που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με το Δικαστήριο να εκδίδει διάταγμα κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών.

Η Αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι ο ύποπτος συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση άντρας για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά την υπόθεση αφότου προέκυψε μαρτυρία εναντίον του.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου σε συνεργασία με το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζουν τις εξετάσεις.

KYΠΕ