«Πράσινο φως» από το Κογκρέσο για την πώληση αμερικανικών κινητήρων F110 για το τουρκικό KAAN

Χωρίς εμπόδιο από το αμερικανικό Κογκρέσο προχωρά η πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η προθεσμία των 15 ημερών που είχε στη διάθεσή του το Κογκρέσο για να εξετάσει και ενδεχομένως να μπλοκάρει την πώληση έληξε στις 9 Ιουλίου, χωρίς το σχετικό ψήφισμα απόρριψης να τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή στη Γερουσία.

Έτσι, η πώληση μπορεί πλέον να προχωρήσει χωρίς νέο κοινοβουλευτικό εμπόδιο, δίνοντας σημαντική ώθηση στο πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού πέμπτης γενιάς, σύμφωνα με το Αναντολού.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε ενημερώσει επισήμως το Κογκρέσο στις 24 Ιουνίου για την προτεινόμενη πώληση των κινητήρων General Electric F110-GE-129E/F και των συναφών υπηρεσιών προς την Τουρκία.

Το πακέτο περιλαμβάνει την ενσωμάτωση, τη συναρμολόγηση, τις τροποποιήσεις, την πιστοποίηση και τις δοκιμές των κινητήρων, καθώς και την παροχή τεχνικών δεδομένων και αμυντικών υπηρεσιών που απαιτούνται για τη χρησιμοποίησή τους στο KAAN.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, εννέα Δημοκρατικοί Βουλευτές, με επικεφαλής την Ντίνα Τάιτους, είχαν καταθέσει κοινό ψήφισμα με στόχο να σταματήσουν την πώληση, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να ανασταλεί η μεταφορά αμερικανικού αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Η πρωτοβουλία, ωστόσο, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πολιτική στήριξη και δεν προχώρησε σε καμία από τις δύο αίθουσες του Κογκρέσου.

Όπως μεταδίδεται, η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε άμεσα η προμήθεια. Θα ακολουθήσουν εμπορικές και τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης, της κατασκευάστριας εταιρείας, των αρμόδιων υπηρεσιών και των τουρκικών αρχών.

Στα επόμενα στάδια αναμένεται να καθοριστούν το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, οι εργασίες ενσωμάτωσης των κινητήρων στο KAAN, καθώς και οι διαδικασίες δοκιμών και πιστοποίησης.

Η συμφωνία, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια, θεωρείται κρίσιμη για να συνεχιστεί χωρίς καθυστερήσεις το πρόγραμμα του KAAN μέχρι την ανάπτυξη εγχώριου τουρκικού κινητήρα.

ΚΥΠΕ