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Κατεχόμενα: Ο Γιλμάζ επισκέφθηκε το νέο κτήριο του «δήμου Μόρφου» που χρηματοδότησε η Τουρκία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ επισκέφθηκε το νέο κτήριο του κατεχόμενου Δήμου Μόρφου, το οποίο ολοκληρώθηκε με χρηματοδοτική συνδρομή του «γραφείου ανάπτυξης και οικονομικής συνεργασίας» της τουρκικής «πρεσβείας» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Έργα υποδομής στη Μόρφου και η σχεδιαζόμενη μετατροπή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στην κατεχόμενη Κερύνεια για χρήση φυσικού αερίου βρέθηκαν στο επίκεντρο χωριστών επισκέψεων Τούρκων αξιωματούχων στα κατεχόμενα.

Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ επισκέφθηκε το νέο κτήριο του κατεχόμενου Δήμου Μόρφου, το οποίο ολοκληρώθηκε με χρηματοδοτική συνδρομή του «γραφείου ανάπτυξης και οικονομικής συνεργασίας» της τουρκικής «πρεσβείας» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Τον κ. Γιλμάζ υποδέχθηκε ο «δήμαρχος» Μόρφου Μαχμούτ Οζτσινάρ, ενώ τον συνόδευαν, μεταξύ άλλων, ο «πρόεδρος της βουλής» Ζιγιά Όζτουρκλερ, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ και ο Τούρκος «πρέσβης» Αλί Μουράτ Μπάστσερι. Η συνάντηση συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Προηγουμένως, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος επιθεώρησε την πρώτη φάση των εγκαταστάσεων ψυχρής αποθήκευσης στη Μόρφου και παρέστη σε τελετή παράδοσης πυροσβεστικού ελικοπτέρου.

Παράλληλα, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ επισκέφθηκε τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στην κατεχόμενη Κερύνεια. Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν στοιχεία για την παραγωγική ικανότητα και τις υποδομές του σταθμού, ενώ συζητήθηκαν οι τεχνικές προετοιμασίες για τη μετάβασή του στη χρήση φυσικού αερίου.

Εξετάστηκαν επίσης ζητήματα ενεργειακής επάρκειας, κόστους και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης μετατροπής.

ΚΥΠΕ

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